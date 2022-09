Experti: Ukrajinci postupují, Donbas Rusové do poloviny září nezískají

Kyjev/Washington/Londýn - Ukrajinská armáda na jihu a východě Ukrajiny prokazatelně postupuje. Uvedl to v noci na dnešek americký Institut pro studium války (ISW). Podle ústavu Ukrajinci postupují v několika směrech na západě Chersonské oblasti a upevnili své pozice také v oblasti za řekou Severní Doněc v Doněcké oblasti. Podle britského ministerstva obrany je velmi nepravděpodobné, že by se Rusům podařilo do poloviny tohoto měsíce dobýt zbytek Doněcké oblasti, jak požaduje Kreml.

Tempo protiofenzivy na jihu Ukrajiny se podle ISW bude pravděpodobně "dramaticky měnit ze dne na den". Ukrajinské síly zřejmě usilují o to, aby Rusům došly dodávky, o narušení jejich velení a řízení operací a o oslabení jejich morálky.

"Rusové přejdou příležitostně do protiútoku a získají zpět některá ztracená území a budou ovšem pravděpodobně provádět prudké dělostřelecké a vzdušné útoky na osvobozené obce a postupující ukrajinské jednotky," upozorňuje také ISW. Institut si rovněž všiml, že ukrajinský postup začal vést k "realističtějším komentářům" ruské vojenské blogery, kteří až dosud podporovali velmi optimistickou rétoriku Kremlu.

Britské ministerstvo obrany v dnešní pravidelné zprávě opřené o informace zpravodajských služeb píše, že je "vysoce nepravděpodobné", že by ruské síly dosáhly cíle dokončit misi na Donbase do 15. září, jak zní povel z Kremlu. "Je velmi nepravděpodobné, že toho dosáhnou, což dále zkomplikuje plány Ruska uspořádat v okupovaných oblastech referenda o připojení k Ruské federaci," uvedlo britské ministerstvo ve zprávě.

Hlavním úsilím Ruska podle Londýna "téměř jistě" zůstává právě jeho ofenziva na Donbase. "Základní osy postupu na Donbase jsou nadále u Avdijivky poblíž města Doněck a 60 kilometrů severněji kolem Bachmutu," potvrzuje britské ministerstvo obrany. "Ačkoli Rusko zaznamenalo v tomto sektoru největší úspěch, jeho síly postupují k Bachmutu rychlostí kolem jednoto kilometru za týden," dodalo britské ministerstvo.

Jižní velení ukrajinské armády dnes tvrdí, že 127. pluk ruského 1. armádního sboru odmítl plnit své povinnosti kvůli nedostatečné podpoře a špatným podmínkám, včetně nedostatku vody. Podle ukrajinské armády ruské speciální síly podnikly opatření proti těmto vojákům a zbavily je funkcí. Podobné informace nelze spolehlivě ověřit.

Útoky o víkendu pokračovaly i v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Místní gubernátor Dmytro Žyvyckyj informoval, že v neděli region ostřelování zasáhlo čtyřicetkrát. Nejvíce utrpěla oblast kolem obce Znob-Novgorodske, kde během dne zahřmělo 15 explozí. Rusko údajně oblast ostřelovalo dělostřeleckými granáty a poničilo elektrickou přenosovou soustavu.