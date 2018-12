Praha - Používání mobilních telefonů Huawei nebo ZTE nepředstavuje pro jejich uživatele větší bezpečnostní riziko než u jiných značek. Lidé nemají v souvislosti s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) důvod se jich zbavovat. Telefonů Huawei a jeho druhé značky Honor může být v Česku několik milionů a jen letos se jich na trhu prodá přes půl milionu. Shodli se na tom experti i operátoři, které oslovila ČTK.

NÚKIB tento týden varoval, že hardware i software značek Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů. NÚKIB vydal varování před používáním produktů Huawei a ZTE v pondělí a na první polovinu ledna chystá metodický pokyn pro úřady, jak postupovat.

T-Mobile podle vyjádření pro ČTK nemá důvod se domnívat, že by mobilní telefony Huawei představovaly bezpečnostní riziko. "Strategii vůči čínským dodavatelům řeší naše mateřská společnost, zatím jsme žádná konkrétní opatření neprovedli," řekla ČTK mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

"Bezpečnostní riziko je stejné jako u telefonů jiných značek. U mobilů obou značek u státních orgánů záleží, kde je pořídily. Pokud přes prodejce, je riziko menší, pokud přímo od výrobce, tak tam samozřejmě nějaké riziko být může. Jenže ve stejném smyslu nějaký škodlivý software může teoreticky dát do telefonu i prodejce, pokud ví, kdo bude telefon používat a může to být telefon jakékoliv značky," uvedl šéfredaktor serveru Mobil.cz Jan Matura. Rizikovější podle něj může být síťová infrastruktura od Huawei.

Největší tuzemský vlastník telekomunikačních sítí CETIN používá výrobky Huawei v nižších úrovních sítě, buď v přístupové síti, nebo transportní vrstvě. Jde například o mobilní základnové stanice, které zprostředkovávají mobilní signál. Systémy, které jsou ve vyšších vrstvách sítě, například IP routery nebo signalizační body Huawei nedodává. "Centrální systémy, které řídí provoz v síti, jsou od jiných dodavatelů. Mobilní síť LTE funguje téměř celá na technice firmy Nokia, stejně jako 80 procent DSLAMů (ústředen) v pevné síti xDSL," řekla ČTK mluvčí CETIN Tereza Gáliková.

Veškeré technologie, které používá operátor O2, procházejí podle mluvčí Lucie Jungmannové před nasazením do reálného provozu dlouhodobým testováním z pohledu funkčnosti, výkonnosti i bezpečnosti. "Zároveň nejsme závislí na technologiích jednoho výrobce, ale s ohledem na diverzifikaci rizika spolupracujeme s více dodavateli. Vedle společnosti Huawei jsou to další renomované firmy jako např. Nokia, CISCO, vmware a další. Doposud jsme nezaznamenali ani my, ani naši partneři nebo zákazníci žádná bezpečnostní pochybení. Celou situaci samozřejmě sledujeme, probíhají interní analýzy. Cokoli dalšího je nyní předčasné komentovat," dodala.

Vedení MZe přestane používat telefony Huawei

Vedení ministerstva zemědělství přestane používat telefony značky Huawei. Stávajících 77 telefonů bude postupně nahrazeno jinou značkou, sdělil ČTK mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. V úterý nařídil premiér Andrej Babiš (ANO) zbavit se telefonů Úřadu vlády ČR, o výměně informovala již také ministerstva zdravotnictví a průmyslu a obchodu. Před využíváním přístrojů od čínských firem Huawei a ZTE varoval v tomto týdnu Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle něj je hardware i software těchto značek bezpečnostní hrozbou. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů.

Ministerstvo financí dnes uvedlo, že na úřadě se využívá pouze malé množství standardních mobilních telefonů značky Huawei a tyto telefony budou v rámci obnovy techniky průběžně vyměněny. Celní správa na dotaz ČTK uvedla, že zařízení značky Huawei nepoužívá. Finanční správa informovala, že nyní analyzuje svou infrastrukturu a připravuje zprávu, která v této záležitosti vyhodnotí konkrétní návrhy opatření.

NÚKIB vydal varování před používáním produktů Huawei a ZTE v pondělí a na první polovinu ledna chystá metodický pokyn pro úřady, jak postupovat. Premiér v pondělí uvedl, že vláda věc projednávala v utajeném režimu a zveřejnění varování kabinet překvapilo. Babiš kritizoval to, že NÚKIB nepředložil hned i analýzu dopadů varování na tendry kvůli zákonu o veřejných zakázkách.

Ředitel NÚKIB Dušan Navrátil ČTK řekl, že musel jednat bezodkladně, ale že kritiku premiéra do značené míry chápe. "Jde o novou situaci, s níž v Česku dosud nemáme zkušenosti," řekl ČTK. Úřad ale podle něj musí chránit kritickou informační infrastrukturu, bez níž by stát nemohl fungovat. Přístroje Huawei nedoporučuje ředitel NÚKIB používat hlavně tam, kde mohou být zpravodajsky citlivé údaje.

Čínský výrobce komunikační techniky Huawei Technologies je největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Firma je zároveň druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě za korejským Samsungem. Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích.