Experti: Startupy umí těžit i z krize,budoucnost má práce z domu

Praha - Současná situace způsobená opatřeními, která zavedla vláda kvůli šíření nového typu koronaviru, může být pro některé startupy stejně jako jiné firmy ničivá. Problém mají startupy navázané na nejzasaženější odvětví, jako hotelnictví nebo pohostinství. Startupy jsou ovšem velmi činorodé a dokážou těžit i z krize. Vznikají tak nové projekty, které se mohou dobře uplatňovat také v budoucnu jako technologie pro vzdálenou práci a komunikaci. Vyplývá to z ankety ČTK mezi odborníky na startupy.

Obliba práce z domova podle Martina Vápeníka z investičního fondu UP21 v budoucnu poroste. "Společnosti si to nyní vyzkoušejí ve velkém a část z nich u tohoto modelu pravděpodobně zůstane, čímž vznikne řada nových příležitostí," řekl. Podle spoluzakladatele investičního fondu Air Ventures Václava Pavlečky se uplatní telekonferenční nástroje či nejrůznější kolaborační softwarová řešení.

Dařit by se i po konci opatření podle Pavlečky mělo on-line supermarketům a rozvozovým službám na jídlo. Objeví se podle něj také nové segmenty jako nanofiltrace, včetně nyní velmi skloňovaných roušek, uvedl.

Současný stav, nepotrvá-li příliš dlouho, nemusí být podle Pavlečky pro startupy dramatický. "Startupy jsou z podstaty agilní organizace, které umí využít i takových situací, jako je karanténa, ke svému prospěchu. Delší výpadek už může být vážný pro všechny firmy, startupy nevyjímaje. Pokud by znervózněli investoři a zhoršila by se dostupnost kapitálu, může být problém i dost všeobecný. Týkal by se tedy všech startupů, které budou hledat kapitál," vysvětlil.

Čeští a zahraniční investoři reagují za současného stavu podle Jany Mückové z investiční platformy Bondster rozdílně. "Český investor je všeobecně mnohem citlivější na výkyvy na finančních trzích. Po vyhlášení nouzového stavu a prvních opatření přišla první malá vlna výběrů z investorských účtů," řekla. Oproti tomu zahraniční investoři jsou imunnější proti těmto výkyvům. "Rozumí tomu, že jde o externí vlivy, ne fundamentální změny v ekonomice, které nejpravděpodobněji způsobí pouze krátkodobé výkyvy na trzích. Nezbavují se houfně svých investic a nevybírají peníze ve velkém," dodala.