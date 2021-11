Experti: Síkela je úspěšný bankéř, který rozumí menším firmám

Praha - Bankéř Jozef Síkela, který je novým kandidátem hnutí Starostové a nezávislí (STAN) na ministra průmyslu a obchodu, je podle expertů velice úspěšným manažerem. Připomínají, že byl na jedné z nejvyšších pozic, kterou občan ČR ve světě v bankovnictví dosáhl. Oceňují na něm i to, že rozumí problematice menších firem. Síkela jako bankéř působil mnoho let ve vedení Erste Group, později se stal investorem.

"Jozef do velké míry popíral předsudečné vnímání bankovního manažera jako pomalého korporátního dinosaura, který váhá s rozhodnutím a přijetím odpovědnosti. Dynamikou a drajvem působil v bankovním prostředí dost netypicky," řekl ČTK zdroj z České spořitelny, která patří do skupiny Erste.

Síkela podle něj nebyl zvyklý sedět v koutě, o čemž svědčí jeho zahraniční kariéra v Erste, kde vedl pobočky banky na Slovensku nebo Ukrajině, a jako první Čech byl v představenstvu Erste Group. To je jedna z nejvyšších pozic, které občan ČR v bankovním světě dosáhl. "Jozef je poměrně hodně ambiciózní člověk, který dokázal být úspěšný a byl si toho velmi dobře vědom," podotkl.

"Síkelovy zkušenosti z velké středoevropské banky, působiště na Ukrajině, Slovensku a Praze, dává dobrý mix pohledů. Nejvíce mi imponuje jeho poradenská a zčásti investorská role ohledně start-upů," uvedl Radim Dohnal z portálu Capitalinked.com. ČR podle něj potřebuje více ministra pro start-upy než ministra pro investiční pobídky či jaderné energetiky podle 70. let minulého století. Dohnal také předpokládá, že koaliční půdorys nové vlády bude znamenat sice pomalejší domluvu na vládě, ale větší možnosti MPO prosazovat svoje představy.

Podle zakladatele společnosti Patron Jiřího Patáka je výbornou zprávou, že nominovaný ministr rozumí tomu, že páteří českého hospodářství jsou malé a střední podniky. "Zároveň jeho příchod oživí naději, že se přece jen změníme z montovny na moderní, inovativní ekonomiku," poznamenal.

Zaměstnavatelské svazy se k Síkelově nominaci zatím nechtějí vyjadřovat. "Kandidáty na ministry nekomentujeme, rovněž ani nijak nevstupujeme do jednání koaličních partnerů o vedení těchto resortů," řekl mluvčí Hospodářské komory Vladimír Diro. "Ke kandidátům na jednotlivé ministry se vyjadřovat nebudeme. Rádi je okomentujeme ve chvíli, kdy se jednotliví ministerští kandidáti oficiálně ujmou svých funkcí," doplnil Václav Rokyta ze Svazu průmyslu a dopravy.

Nového ministra průmyslu podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy čekají dvě velké výzvy. První se týká nalezení peněz na oživení české ekonomiky, druhou bude pomoc českému průmyslu s co nejlepším vypořádáním se se zelenou transformací. "Na to bude muset umět zvládnout ekonomické aspekty těchto nákladných procesů – a kariéra bankéře mu v tomto pomůže. Bude ale muset zvládnout i politickou stránku věci, která bude kvůli rozvalu veřejných financí a potřebě masivních investic do vzdělávání a zdravotnictví velmi složitá," řekl.

Síkela v březnu nastoupil na pozici spoluzakladatele a partnera technologického fondu Prime Fund. Má za sebou 30 let působení v bankovnictví ve střední a východní Evropě. Jako člen představenstva rakouské Erste Group byl u všech větších transakcí od roku 2015. Předtím působil mimo jiné jako ředitel Slovenské spořitelny, ukrajinské Erste Bank a vybudoval korporátní bankovnictví v České spořitelně.