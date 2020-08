Experti se neshodnou v názorech na změny v maturitách

Praha - Školští odborníci se neshodnou v tom, zda by se měly maturitní testy známkovat, nebo hodnotit procenty a slovy "uspěl" či "neuspěl". S aktuálním návrhem ministerstva školství testy neznámkovat nesouhlasí například šéfka Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) Renata Schejbalová a předseda Asociace češtinářů Josef Soukal. Podle nich by to vedlo ke snížení úrovně a objektivity zkoušky. Naopak předsedovi Unie školských asociací CZESHA Jiřímu Zajíčkovi přijde návrh v pořádku. Testy podle něj mají garantovat jen minimální úroveň znalostí, protože různé obory škol jsou nesrovnatelné. Vyplývá to z vyjádření zástupců školských spolků na dotaz ČTK.

Podle Schejbalové by se v případě neznámkování testů snížila úroveň maturit a pro studenty by zmizel důvod, aby se učili. Může to podle ní také zvýhodňovat maturanty ve školách, které budou u zkoušek hodnotit své žáky lepšími známkami. Připomněla, že AŘG z toho důvodu nesouhlasila ani se změnou zákona, podle které se slohy a ústní zkoušky od příštího jara přesunou ze státní úrovně do škol. Centrální hodnocení těchto částí zkoušek podle ní bylo objektivnější než, když ho budou mít na starosti jednotlivé školy.

Také Soukal vnímá návrh na neznámkování testů jako krok zpět. "Dostáváme se k tomu, že maturitní vysvědčení bude mít opět sníženou výpovědní hodnotu, bude snížena jeho objektivita a srovnatelnost," řekl. Test v jazycích podle něj nemůže ověřovat nepodkročitelnou laťku, protože se týká jen části znalostí. Podobně jako AŘG prosazovala Asociace češtinářů před změnou zákona, aby součástí centrálního hodnocení zůstala i ústní zkouška a sloh.

Zajíček si nicméně myslí, že snaha o srovnávání výsledků maturit z různých oborů, jako jsou gymnázia a střední odborné školy, je nereálná. "Tady srovnáváme nesrovnatelné. Jde o to, aby maturant měl základní úroveň znalostí a kompetencí, kterou ověříme testem," řekl. Návrh na neznámkování testů mu proto přijde v pořádku. Podle něj si může udělat každý představu u výkonu absolventa z toho, kolika procent dosáhl. Tuto informaci by tak podle něj mohly využívat třeba i vysoké školy při přijímání ke studiu.

Nová úprava vyhlášky k maturitám, kterou připravilo ministerstvo školství, má sladit podobu zkoušek s nedávnou změnou školského zákona, podle níž testy zůstanou jedinou částí maturit organizovanou státem. Ústní a písemné zkoušky z jazyků se přesunou do škol. Testy by se podle návrhu novely vyhlášky měly hodnotit procenty úspěšnosti, o její hranici by rozhodl Cermat. Celkové hodnocení z češtiny nebo cizího jazyka by tvořila ze 40 procent známka ze slohu a z 60 procent z ústní zkoušky. Z matematiky se dělá pouze test. Státní maturita se skládá povinně z češtiny. Druhý předmět si studenti mohou vybrat z matematiky nebo cizího jazyka, kterému dává většina přednost.