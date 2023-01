Experti připravují návrh zákonných pravidel pro regulaci prodeje kratomu

Praha - Experti na protidrogovou politiku připravují návrh legislativních pravidel, která by umožnila regulovat prodej kratomu a podobných látek. Na dnešní diskusi v Praze to řekli národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a další odborníci. Podle nich by zákaz a represe vedly ke vzniku černého trhu a ke zdravotním či jiným negativním dopadům. Stanovení pravidel žádá i Česko-slovenská asociace za kratom (ČSAK)

Fotogalerie

"Snažíme se vytvořit legislativní rámec pro látky jako kratom a jiné rostlinné látky, které nejsou tak nebezpečné, aby musely být úplně zakázány. Ten regulační rámec tady úplně chybí," řekl vědecký poradce protidrogového koordinátora a bývalý šéf národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Víktor Mravčík.

Kratom má v malém množství povzbuzující účinky, ve větších dávkách utlumuje. Podle monitorovacího střediska nepatří mezi vysoce rizikové látky, jeho nadměrné užívání může vést k závislosti. Může být toxický. Pomáhá ale také případně zvládat abstinenční příznaky při závislosti na opiátech, vysoký tlak, únavu a má i protizánětlivé účinky.

V minulém roce média upozorňovala na to, že kratom je v Česku volně dostupný třeba v automatech. Získat ho tak mohou i děti. Podle zástupců ČSAK i expertů chybějící zákonný rámec neumožňuje prodej omezit podle věku. Prodejci nemohou poskytovat informace o užívání, dávkování či rizicích.

Podle Vobořila v Česku kratom užívají desítky tisíc lidí. Ze závislosti se někteří uživatelé léčí, jejich počty jsou podle Mravčíka ale ve srovnání s jinými legálními látkami velmi nízké.

"Protidrogová politika se dá zlepšit jedině tím, že přestaneme vše zakazovat a dávat na seznam zakázaných látek. To, že lidé látky užívají, je realita. Mít nějaké méně rizikové alternativy na trhu je dobře. Je ale špatně to, jak jsou na trh uvedeny. To je větší problém," míní Vobořil.

Podle zástupců ČSAK se prodejci snaží na automaty instalovat čtečky dokladů, aby si nemohli kratom koupit mladí pod 18 let. V lednu se z pěti desítek automatů kratom odstranil. Asociace připravuje web, kde chce informovat o účincích a rizicích.

O kratomu debatovala začátkem října skupina pro systém včasného varování před novými drogami. Problematiku psychoaktivních látek teď upravují dvě normy. Jednou je zákon o návykových látkách s jejich seznamem. Druhou je zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který slouží k regulaci trhu s alkoholem a tabákem a dalšími produkty ke kouření. Ani jeden z předpisů neumožňuje omezovat dostupnost látek s nízkým rizikem jako kratom.

Vobořil s týmem odborníků chystá novou normu, která by vymezila za přísných podmínek regulaci trhu s konopím. Vztahovat by se měla i na prodej kratomu a podobných látek. Upravovala by nakládání s takzvanými psychomodulačními látkami, tedy jejich legální uvedení na trh, licence, omezení dostupnosti podle věku, balení či reklamu. Podle Mravčíka je návrh nového zákonného rámce "v pokročilém stadiu" a dokončuje se poslední verze.