Experti označili čtvrtfinále ME za velký úspěch, tým se podle nich ještě zlepší

Praha - Experti oslovení ČTK označili za velký úspěch, že česká fotbalová reprezentace došla na mistrovství Evropy do čtvrtfinále. Zároveň ale cítí, že bylo v silách svěřenců trenéra Jaroslava Šilhavého v sobotu vyřadit Dánsko a postoupit do semifinále. Podle odborníků má národní tým perspektivu a v budoucnu se může ještě zlepšit. I díky tomu, že v mužstvu není moc starých hráčů.

"Myslím, že před turnajem bychom brali čtvrtfinále za velký úspěch. A ač třeba teď může zůstávat ve vzduchu 30 procent, že jsme mohli Dány porazit, můžeme být na ten tým hrdí. Co se týče bojovnosti, hráči se vyždímali do maxima," řekl bývalý trenér Dušan Uhrin starší, který v roce 1996 dovedl reprezentaci na Euru ke stříbru.

"Asi jsme všichni jeli na euforii, že kluci předváděli super fotbal. A je potřeba říct, že opravdu hráli dobře. Bylo to jedno z mužstev, které pracovalo hrozně týmově. Já jsem věřil, že by mohli do semifinále dojít v prodloužení s Dánskem. Myslím, že jejich maximem bylo o jedno kolo dál. Ale i tak si myslím, že čtvrtfinále je velký úspěch," uvedl bývalý reprezentační kapitán Tomáš Sivok.

Šilhavého svěřenci postupně na Euru ve skupině porazili Skotsko 2:0, remizovali s Chorvatskem 1:1 a prohráli s Anglií 0:1 a ve vyřazovací fázi zvítězili nad Nizozemskem 2:0 a podlehli Dánům 1:2. Pět z šesti českých gólů na turnaji dal útočník Patrik Schick.

"Myslím, že hráči nezklamali, předvedli možná i maximum výkonu. Utkání s Dánskem rozhodla rychlá branka v páté minutě. Hráči předvedli velmi solidní výkony postavené na kolektivním pojetí. Byli jsme ve společnosti mužstev jako Německo, Belgie, Holandsko. V podstatě jsme na Euru obsadili páté až osmé místo s těmi špičkovými evropskými mančafty, takže to v žádném případě nemůžeme brát jako neúspěch," řekl mistr Evropy z roku 1976 a autor legendárního dloubáku z penalty ve finále Antonín Panenka.

"Myslím, že čtvrtfinále je úspěch. Vyřadili jsme na té cestě Holaďany, hráli jsme hezký fotbal. Nicméně je jasné, že tam po Dánech převládá pocit, že jsme to mohli posunout ještě malinko výš," dodal trenér David Holoubek, který vedl reprezentační "áčko" vloni na podzim v zápase se Skotskem, v němž kvůli koronaviru nastoupil narychlo složený náhradní výběr.

Experti jsou přesvědčeni, ze reprezentace se může do budoucna ještě zlepšovat. Na podzim ji čeká vyvrcholení světové kvalifikace. "Každý tým s takovými zkušenostmi po psychické stránce roste a sílí. Mohou si říct, že dosáhli na čtvrtfinále Eura a i když semifinále nehráli, udělali v týmu velký kus práce. To se bude projevovat i v dalších utkáních," mínil Uhrin.

"Pokud se budou hráči zlepšovat ve svých klubech, mají na to nejen se podívat na mistrovství světa, což vzhledem k rozšířenému počtu v kvalifikaci beru jako povinnost. Hlavně ti hráči, kteří působí ve Slavii, hrají těžké zápasy na klubové úrovni a bylo vidět, že si sebevědomí přenesli do reprezentace. Nároďák má na to, aby se posunul. Ale je potřeba říct, že na mistrovství světa bude daleko větší konkurence než teď na mistrovství Evropy," uvedl Brabec.

Podle expertů je důležité, že mužstvo není přestárlé. "Když se podíváme na věk hráčů, tým určitě potenciál má, teď si to sedlo. Já se toho určitě nebojím, pokud budou kluci zdraví. Na takových šampionátech sbírají zkušenosti a může se stát, že vrchol přijde za rok v Kataru nebo na dalším Euru. Můžou přijít i další mladí hráči a ještě to doplnit. Mně se líbí i pojetí hry, že vědí, co chtějí hrát, není to žádný ,zanďour'. Ale měl by se někdo připojit k Páťovi Schickovi, neměli jsme dalšího velkého střelce," poznamenal Sivok.

"V mužstvu není moc starších hráčů, takže to mají všechno před sebou. Určitě tam panoval dobrý a bojovný duch. Na klucích bylo vidět, že chtějí něco dokázat a to je strašně důležité. I dobrá parta je první předpoklad k tomu, aby se udělal nějaký úspěch," řekl Panenka.

Potenciál v týmu vidí i Holoubek. "Perspektiva tam je. Ukázali jsme a ověřili si, že ten tým je připraven hrát s těžkými soupeři náročná utkání, umí se na ně výborně připravit. Je tam budoucnost i z hlediska mladíků. Třeba Adam Hložek moc nehrál, ale mohl do toho také nakouknout. Jsou i jiní, co se tam tlačí. Líbí se mi i to, jak je poskládaný realizační tým, který z mého pohledu dělá dobrou práci. V týmu je dobrá atmosféra, že i ti hráči chtějí reprezentovat a baví je to," dodal Holoubek.