Experti: Nová vládní koalice by měla hlavně zrychlit povolování staveb

Praha - V problematice místního rozvoje by vznikající vládní koalice měla podle odborníků, které dnes ČTK oslovila, především výrazně zrychlit povolování nových staveb. Je to základní předpoklad pro uvedení jakékoliv strategie řešící současnou bytovou situaci. Úpravy nového stavebního zákona, které koalice avizuje, zřejmě způsobí posunutí termínu, odkdy měla norma začít platit. Většina bodů koaličního programu je podle expertů "obecným přáním", na jedno volební období se jim program zdá příliš ambiciózní. Předsedové Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN) dnes podepsali koaliční smlouvu.

Změny v koaličním programu týkajícího se ministerstva pro místní rozvoj jsou podle Tomáše Wildta z investiční společnosti Vihorev Group vítané, ale budou se těžko uskutečňovat bez příslušné legislativy, na které by panovala shoda napříč politickým spektrem. Sněmovna v červenci schválila nový stavební zákon, plné účinnosti má nabýt 1. července 2023. Koalice ho ale hodlá upravit.

"Pokud dojde k úpravě této novely, tak nelze počítat ani s tím, že by platil původně avizovaný termín. Už prvotní termín byl nerealisticky hodně napjatý s ohledem na to, jak složité bude vybudování nové organizační struktury superúřadu, jeho financování a začlenění, včetně nutné navazující elektronizace prostředí veřejné správy. Povolovací procesy se tak do této doby příliš nezrychlí," uvedl Wildt. Doplnil, že pokud se zásadně nezrychlí povolování staveb v ČR, veškeré ostatní programové body zůstanou ve stadiu přání.

"Celkový objem změn mi přijde na jedno volební období až příliš ambiciózní," řekl realitní makléř RE/MAX Alfa Jan Zachystal. Některé body jsou podle něj abstraktní. Výstavba nájemních bytů je podle něj jistě jedním z východisek současné bytové krize. "Celkově mi ale chybí řešení dlouhodobě nejpalčivějšího problému, a to je výrazné zrychlení a zjednodušení stavebního řízení při povolování nových staveb," uvedl.

Hospodářská komora (HK) bude analýzu koaličního programu podle svého mluvčího Miroslava Dira teprve zpracovávat. Z dosavadních vyjádření koalice v médiích ke stavebnímu zákonu ale komora podle něj zaznamenává rozdílný pohled. V případě, že stavební zákon bude koalice upravovat, HK se ji bude podle Dira snažit přesvědčit, aby zachovala co nejvíce prvků vedoucích ke zrychlení povolování staveb, digitalizaci, koncentraci rozhodování a zkrácení lhůt.