Experti: Nová dohoda o volném obchodu hrozbou i příležitostí

Praha - Nová dohoda o volném obchodu, kterou dnes podepsala skupina 15 zemí z asijsko-pacifického regionu zahrnující Čínu, Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii, je pro Česko hrozbou i příležitostí zároveň, záleží na úhlu pohledu. Vyplývá to z dnešních reakcí tuzemských expertů na dotaz ČTK. Dohoda označovaná jako RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) pokrývá více než dvě miliardy lidí a zhruba třetinu světové ekonomiky.

"Země asijsko-pacifického regionu mezi sebou snižují bariéry obchodu, což může být pro českou otevřenou ekonomiku dobrá zpráva. Především pak v době, kdy jsme se vinou rostoucího protekcionismu dostávali pod postupný tlak klesající poptávky. Jde o další krok v globalizaci, která byla s příchodem pandemie koronaviru v ohrožení," řekl dnes analytik společnosti Purple Trading Štěpán Hájek.

Mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro připomněl, že jedním ze signatářů dohody je Vietnam, se kterým letos EU uzavřela dohodu o volném obchodu a ochraně investic. "Nejen Vietnam, ale i další země, jako je například Jižní Korea, jsou tak pro české podniky polootevřenou bránou do celého regionu 15 zemí v nově uzavřené dohodě," uvedl.

"S ohledem na odstranění cel mezi asijskými zeměmi a výrazný pokrok, které některé z nich v posledních letech dosáhly, je ale jisté, že na trhu tohoto regionu se postupně uplatní jen vysoce sofistikované, specializované a konkurenceschopné české výrobky," dodal Diro.

Podle analytika serveru Capitalinked.com Radima Dohnala uzavření dohody ukazuje na další pokračující kroky Číny snížit závislost na Evropě a USA. "Pro ČR jde jednoznačně o špatnou zprávu, ale ne nutně od zítra. Rok od roku bude těžší uplatnit se na dotčených trzích, protože čím dál snadněji se tam budou prosazovat tamější produkty," uvedl.

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň míní, že k samotnému podpisu dohody mohla dopomoci současná koronavirová situace. "Svět, kterému dominoval asijsko-evropský a asijsko-americký obchod, se patrně na několik let proměnil. Volání po lokálnější produkci slyšíme nejen z EU, ale i z USA. Asijské země tak dělají jen to, co EU dělá již dávno. Tak jak volný obchod v EU pomohl Evropě, tak RCEP pomůže Asii ke zbohatnutí. Lidé, kteří ekonomii nerozumí, pak budou o to více volat, jak Evropa prohrává v pomyslném globálním závodě. Ti ostatní budou vědět, jak je dobré mít bohatnoucího globálního souseda," řekl dnes ČTK.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy aktuální smlouva dále zintenzivní přesun těžiště globálního ekonomického dění do Asie. "Dohoda RCEP má potenciál postupně zintenzivnit obchodní toky mezi signatářskými ekonomikami, a to na úkor Spojených států nebo Evropské unie. Z tohoto ohledu tedy její nynější podpis není pro Českou republiku dobrou zprávou. Jakkoli z hlediska rozvoje celosvětového hospodářství to příznivá zpráva je," dodal.

Dohoda prosazovaná Pekingem snižuje cla a stanovuje společná obchodní pravidla. Týká se obchodu, služeb, investic, telekomunikací i autorských práv, napsala agentura DPA. Byla podepsána dnes na okraj summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) ve vietnamském hlavním městě Hanoji.