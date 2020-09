Experti nečekají zpomalení šíření covidu, Babiš chce lidi uklidnit

Praha - Výrazný úbytek nových případů koronaviru se podle epidemiologa Romana Prymuly nedá v příštích týdnech očekávat, stejně vyznívají také čísla zdravotnických statistiků. Denní přírůstky případů se přitom za poslední týden šestkrát dostaly nad tisícovou hranici, kde nikdy předtím za dobu šíření nemoci covid-19 v ČR nebyly. Část opozice volá spolu s ČSSD po obnovení Ústředního krizového štábu. Omezení pro příjezdy z ČR nově zavádějí Nizozemsko a Kypr. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se lidé měli přestat koronavirem strašit.

V pondělí v ČR přibylo 1038 nakažených. Je to pondělní rekord, před týdnem byl údaj zhruba poloviční, intenzivněji než dřív se ale také testuje, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví. Aktuálně je v Česku 14.628 nakažených, většina má mírný průběh nemoci. V nemocnicích je s covidem-19 podle Babišova pondělního vyjádření víc než 300 lidí, ve vážném stavu je každý šestý z nich. Dosud se nákaza potvrdila u 37.222 lidí, přes 22.000 se vyléčilo a 465 s nemocí zemřelo, z toho 24 za minulý týden.

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Prymula očekává další dva či tři týdny nárůstu počtu nově pozitivně testovaných na koronavirus. Kompletní zastavení života v Česku jako na jaře si dovede představit jen v případě, že by se kapacity nemocnic přiblížily k naplnění. "Což je opravdu výrazně vzdáleno," řekl dnes novinářům. K posílení svého oboru dnes ovšem vyzvala Společnost infekčního lékařství. Česko má podle ní v nemocnicích nedostatek lůžek pro infekční pacienty. Za poslední tři desetiletí lůžek ubylo na čtvrtinu a je jich teď tisícovka.

Čísla o nově nakažených se nebudou zlepšovat ani podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Jeden nakažený covidem-19 podle nich nyní za dobu svého onemocnění nakazí zhruba 1,59 dalšího člověka. Počet nakažených v populaci přitom klesá, jen pokud je takzvané reprodukční číslo nižší než jedna. Podle ÚZIS lze nyní hovořit o riziku plošného exponenciálního šíření nemoci.

Babišova vláda zanedbala prevenci druhé vlny covidu-19, uvedli dnes Piráti. K výzvě vládní ČSSD a opozičních lidovců, aby se obnovila činnost Ústředního krizového štábu, se dnes připojily ODS a STAN. Babiš to dosud odmítá. Podle šéfa poslaneckého klubu STAN Jana Farského premiér nechce štáb obnovit, protože se zřejmě obává, aby ho jako šéf štábu nezastínil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Krajské krizové orgány se ale podle zjištění ČTK opět scházejí v několika regionech. Po jednání jihočeské bezpečnostní rady bude většina žáků tamních škol muset od pondělí nosit roušky i během výuky.

"Chtěl bych poprosit všechny, abychom se už konečně přestali strašit (koronavirem)," řekl dnes Babiš. Dodal, že by veřejnost rád uklidnil. Počty nakažených se podle něj zvyšují kvůli rostoucímu počtu testů. Česko se stalo obětí svého úspěchu z první vlny šíření covidu-19, protože se dostalo mezi země, které se brzo otevřely, uvedl také premiér.

Na šíření nemoci začali reagovat pořadatelé kulturních akcí. Třeba dva koncerty Pocta Karlu Gottovi naplánované do pražské O2 areny na prosinec se přesunují na červen příštího roku. Senát od středy kvůli koronaviru uzavře své sídlo pro veřejnost i média s výjimkou své schůze a veřejných slyšení v příštím týdnu. Organizátoři pátečního pietního aktu k uctění zesnulého režiséra Jiřího Menzela se rozhodli, že do budovy Rudolfina budou příchozí pouštět pouze po dvojicích. Česká pošta dnes začala roznášet vládou schválené zásilky s rouškami a respirátorem pro lidi nad 60 let.

Nemocnice omezují návštěvy a zvyšují kapacity odběrových míst. Nákazu hygienici zaznamenali třeba v domově pro zdravotně postižené v Kyjově na Hodonínsku nebo v domovech pro seniory v Ústí nad Labem a Úpici na Trutnovsku.

V Nizozemsku musejí jít ode dneška lidé přijíždějící z Prahy do desetidenní karantény, na Kypr od pátku nesmějí lidé, kteří v uplynulých 14 dnech pobývali v Česku. Omezení nebo povinné karantény či testy na covid-19 pro lidi z ČR nebo jen z Prahy platí také v dalších 12 evropských zemích. Zařazení celé ČR mezi rizikové země od pátku ohlásilo už dřív mimo jiné Slovensko, pro cesty tam proto možná České dráhy omezí část dálkové dopravy.

Kvůli propadu daňových příjmů a nárůstu výdajů státního rozpočtu na zmírnění dopadů šíření koronaviru skončí letos veřejné finance ve schodku 6,4 procenta hrubého domácího produktu, odhaduje nově ministerstvo financí. Celkový veřejný dluh by měl podle jeho prognózy stoupnout na 39,4 procenta HDP. Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,3 procenta HDP a celkový veřejný dluh činil 30,2 procenta HDP.