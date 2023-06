Experti na závislosti doporučují upravit daň u tabáku, vína i hazardu

Praha - Experti na problematiku závislostí doporučují vládě upravit daně u tabáku, alkoholu a hazardu v navrhovaném konsolidačním balíčku. Poukazují na to, že kabinet nezohlednil při zdanění rizikovost, jak slibuje ve svém programovém prohlášení. Odborníci radí zavést daň na tiché víno a víc danit klasické cigarety než jiné tabákové výrobky a sázky či on-line hry více než loterie. Ve svém stanovisku k vládnímu balíčku to dnes uvedl Think tank racionální politiky závislostí (TTRPZ).

Institut sdružuje experty na problematiku závislostí z různých oborů, a to s ohledem na zdraví, daně, sociální práci, vzdělávání či legislativu. Prosazuje vyvážený přístup, odmítá prohibici. Za vznikem TTRPZ stál před pár lety národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Vláda v programovém prohlášení uvádí, že proti závislostem chce postupovat podle "vědecky ověřeného a vyváženého konceptu prevence rizik a snižování škod" a regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti. "V aktuálně předloženém návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů se však od této deklarace do značné míry odchyluje," uvedl institut.

TTRPZ podotýká, že vyšší zdanění u vyšší škodlivosti kabinet v chystaném balíčku nedodržel ani u tabáku a tichého vína, ani u hazardu. Doporučuje nastavit spotřební daň u tabákových výrobků tak, aby tradiční cigarety byly dražší než elektronické cigarety, zahřívaný tabák a nikotinové sáčky. Danění u alkoholu by pak mělo odpovídat obsahu etanolu a u různých hazardních her jejich škodlivosti, uvádí experti.

Podle TTRPZ v Česku ročně umírá na nemoci spojené s kouřením asi 15.000 až 20.000 lidí. Kvůli alkoholu podle institutu končívá v nemocnicích ročně asi 13.000 až 14.000 lidí, umírá asi 6500 osob. Společnost kvůli tomu ztrácí desítky až stovky miliard korun na daních, odvodech, výdajích na léčbu, řešení kriminality a kvůli dalším dopadům.

Odborníci řadí nikotin mezi vysoce návykové látky. Upozorňují ale na to, že při kouření je nebezpečné vdechování kouře, který obsahuje i karcinogenní látky. "Jiné způsoby užívání nikotinu jsou tedy mnohem méně škodlivé než kouření," uvedl institut.

Think tank připomíná, že nastavení daní má vliv i na cenu a poptávku u alkoholu. "Vnímáme dilema vlády v souvislosti s podporou domácích producentů tichého vína, ale upozorňujeme na fakt, že značná část nabídky tichého vína v tuzemském maloobchodním prodeji, zejména ta levnější, pochází ze zahraničí," uvedli experti. Podle nich by řešením bylo použít část výnosu spotřební daně na tiché víno na podporu domácích vinařů.

TTRPZ poukazuje na to, že rizikově hazardní hry hraje na 250.000 lidí. Nejrizikovější jsou automaty, sázky a on-line hry, nejméně rizikové pak loterie, tvrdí experti. Ty se mají podle návrhu danit víc než kurzové sázky. "V navrženém zákoně není rizikovost jednotlivých typů her a zvýšená rizikovost online her zohledněna," píše institut.