Experti: Messi měl obrovskou touhu a vůli MS vyhrát, turnaj měl vysokou úroveň

Praha - Experti oslovení ČTK se shodli, že fotbalisté Argentiny vyhráli mistrovství světa v Kataru především díky skvělým výkonům kapitána a útočníka Lionela Messiho. V nedělním finále podle nich předvedl obrovskou morálku a ukázal, jak moc toužil po trofeji. Závěrečný boj o zlato je nadchl. Myslí si, že světový šampionát, hraný poprvé v historii na podzim, se po organizační a zejména sportovní stránce nesmírně vydařil.

Pětatřicetiletý Messi vstřelil na turnaji sedm branek a už podruhé se stal nejlepším hráčem MS, což se před ním nikomu nepovedlo. Ve finále proti obhájci zlata Francii vstřelil dva góly, navíc se trefil i ve vítězném penaltovém rozstřelu.

"Myslím si, že každý fanoušek včera viděl Messiho obrovskou vůli vyhrát titul mistra světa. Neviděl jsem ho ještě v žádném zápase jako v tom včerejším, který trval 135 minut, takhle pracovat pro tým, podstupovat souboje a takhle se vydat fyzicky. Před ním jenom hluboká úcta," řekl někdejší hráč a trenér Günter Bittengel.

Podle něj byl Messi ve finále rozdílovým hráčem. "Ačkoliv byl tým už unavený, nedovolil si v ničem polevit, když viděl Messiho, jakým způsobem pracuje na tom, aby titul vyhráli. To bylo fenomenální. Dokázal to tím, že včera ve finále jeho morálka byla úžasná. Ukázal, co dokáže pro tým udělat. Byl to on, kdo Argentinu dotáhl k mistrovskému titulu," uvedl Bittengel.

Argentina ovládla světový šampionát potřetí v historii po triumfech z let 1978 a 1986. Před 36 lety dotáhl Jihoameričany k titulu Diego Maradona. "Nevím, jak to berou argentinští fanoušci, ale v mých očích Messi ziskem titulu mistra světa Maradonu určitě překonal," prohlásil někdejší reprezentant Tomáš Sivok.

Po triumfu jihoamerického celku se ještě více rozproudila debata o tom, zdali je lepší Messi, nebo Cristiano Ronaldo, jenž s Portugalskem vypadl ve čtvrtfinále. "Samozřejmě to teď bude nahrávat tomu, že je Messi lepší. Má titul mistra světa, Copu Américu, o dva Zlaté míče víc. Když se na to člověk podívá tímhle pohledem, tak je Messi lepší. Ale já mám Ronalda rád, protože je to výjimečný hráč a na hřišti mně jako lídr imponoval daleko víc," podotkl Sivok.

Souboj Argentiny s Francií ho nadchl. "Co si pamatuji, tak za mě to z finále světových i evropských šampionátů byl jednoznačně nejlepší zápas, který jsem kdy viděl. Argentina byla jasně lepší do 80. minuty, kdy dal Mbappé první gól, pak byli aktivnější Francouzi, protože byli v laufu. Ale Argentinci byli lepší i v prodloužení. I na penalty to dopadlo tak, jak mělo," konstatoval sportovní manažer pražské Sparty.

Messi ve finále zastínil i klubového spoluhráče z Paris St. Germain Kyliana Mbappého, jenž vstřelil hattrick a nemýlil se ani v penaltovém rozstřelu. "Dát ve finále hattrick plus čtvrtý gól z penalty v rozstřelu a nezískat zlato, to je hrozně kruté. To, co je Messi pro Argentinu, je Mbappé pro Francii. Ale zatímco k Messimu se ve finále přidali ostatní hráči, k Mbappému ne," poznamenal Sivok.

Šampionát měl podle expertů vysokou úroveň. "Neberu jenom tu organizační, ale hlavně tu sportovní. Všechny týmy ukázaly, kam se fotbal vyvíjí. Kvalita byla hodně vysoko. Fotbal na světové úrovni má úplně jiné parametry. Měl jsem možnost vidět skoro všechny zápasy a ve všech z nich si fanoušci našli to svoje," řekl Bittengel.

Podle Sivoka upustily týmy od vysokého presinku. "Tady týmy hrály hodně turnajově, aby nedostaly góly, a čekaly z nějakého středně vysokého nebo hlubšího bloku. Chodily do rychlých brejků. Třeba Francie sice došla do finále a má skvělé individuality. Ale předvedenou hrou mi neimponovala," mínil českobudějovický odchovanec.

Organizace turnaje se mu líbila. "V Kataru bylo osm stadionů v dojezdu metrem nebo autobusem, takže člověk mohl vidět za čtyři dny třeba šest zápasů, což už se nikdy nepoštěstí. Organizace, bezpečnost, atmosféra, nádherné stadiony, počasí. Podle mě i skvělé načasování, protože většinou po sezonách hráči do turnajů nastupují s 60 až 70 zápasy v nohou. Výkony hvězd proto nemusí být až takové. Tady byli hráči v rozjeté sezoně. Za mě jeden z nejlepších turnajů, které se pořádaly," uvedl Sivok.