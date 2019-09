Experti: Marhoulova účast v Benátkách i bez hlavní ceny úspěchem

Praha - Sama účast v hlavní soutěži na filmovém festivalu nejvyšší kategorie v Benátkách byla podle českých filmových expertů v případě snímku Nabarvené ptáče velkým úspěchem. Projekce sklidila mnohaminutový potlesk v kině a pozitivní kritiky, po Benátkách navíc film čekají další festivaly. Ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková dnes ČTK řekla, že Nabarvené ptáče snad prolomilo dlouhá léta, kdy česká kinematografie neprodukovala příliš mezinárodně konkurenceschopné filmy.

"Velké festivaly jsou důležité vždycky z hlediska další práce producentů a režisérů. To, že nějaký film nedostane zrovna cenu, ale ocitne se v hlavní soutěži, je důležité i třeba pro další projekty, které, věřím, že má Václav Marhoul připravené," řekl dnes ČTK ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. To, že cenu nedostal, podle něj Marhoula určitě neodradí od další práce, protože samotná účast v soutěži je pro něj velký úspěch.

"Vždycky je potřeba také vidět tu konstelaci - jaká je porota a jaké filmy jsou v soutěži. V Benátkách zazněly hlasy, že předsedkyně poroty by mohla mít pro tenhle druh filmu pochopení, ale porota není většinou o jednom člověku, vždy je to složité vyjednávání," vysvětlil Bregant.

"Bez ohledu na to, že Václav Marhoul nezískal hlavní cenu, tak pro českou kinematografii i pro film samotný je to pochopitelně velký úspěch, protože dostat se do hlavní soutěže benátského, nebo vůbec áčkového festivalu, není samozřejmost. Hlásí se tam tisíce filmů a jury z nich vybere malé množství do hlavní a vedlejších soutěží. Takže vůbec to, že tam s nějakým filmem, který je majoritně český, jsme, je velký úspěch," řekla dnes ČTK Fraňková.

Připomněla, že Marhoul vyhrál cenu UNICEF, kterou na festivalu udíleli studenti. "Což je vlastně dojemné, že studenti si toho filmu všimli a vyhodnotili ho tímto způsobem," uvedla. Nabarvené ptáče navíc Benátkami ještě svoji festivalovou cestu neukončil, naopak začal, teď pokračuje do Toronta a poté do Británie. "Doufáme, že se tímto filmem, o kterém se v Benátkách velmi hovořilo, a kritiky byly pozitivní, od Variety, přes Hollywood Reporter po Guardian, konečně se podařilo odšpuntovat situaci, kdy jsme neměli zas až tak konkurenceschopné filmy," řekla ředitelka.

Již v době, kdy se v červenci oznamovala účast Nabarveného ptáčete na festivalu v Benátkách, měl velkou radost z Marhoulova úspěchu Zdeněk Holý, děkan FAMU, jejíž katedru produkce filmař v 80. letech absolvoval. "Pro českou kinematografii to znamená moc, protože na některém ze tří prestižních festivalů, tedy v Cannes, Benátkách či Berlíně, nebyla česká účast v hlavní soutěži řadu let," řekl tehdy ČTK Holý.

"Otevírá to dveře dalším tvůrcům, ukazuje jim to cestu, je to důležitý signál i pro ostatní české filmaře," uvedl děkan. Podle programového ředitele karlovarského festivalu Karla Ocha Václav Marhoul dokázal, že i věci, které se zdají nemožné, lze uskutečnit. "Ten zdánlivě nerealizovatelný projekt Nabarveného ptáčete dotáhl až k takhle úspěšnému konci," řekl již dříve ČTK Och.