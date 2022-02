Experti: Loni přibylo 445.600 nových exekucí, meziročně o 28.300 víc

Praha - V Česku loni přibylo proti předminulému roku nových exekucí. Začalo 445.600 řízení, tedy o 28.300 víc než v prvním covidovém roce 2020. Je to nárůst o sedm procent. Největší přírůstek nových případů byl ve východních Čechách. Meziročně jich tam v loňském roce začalo o 16 procent víc. ČTK to sdělil Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP). Vycházel z údajů ministerstva spravedlnosti z okresních soudů. Experti varovali před zhoršením situace kvůli dopadům covidu a zdražování.

Podle údajů exekutorské komory bylo loni na konci října v ČR celkem 4,58 milionu exekucí, mělo je 711.900 dlužníků. Na konci roku 2020 komora evidovala 4,33 milionu exekučních řízení u 719.500 lidí. Podle IPŘP dlužníků sice ubývá, exekučních řízení mají ale víc. Podle údajů exekutorské komory v roce 2017 mělo deset a více exekucí naráz 124.200 osob a předloni 141.800. IPŘP uvedl, že loni počet vzrostl na 168.000. "Lidé, kteří už dříve měli potíže splácet, se do dluhových pastí dostávají ještě hlouběji," řekl Radek Hábl z IPŘP.

Podle této organizace bylo loni nových řízení 445.600 a předloni 417.300. Podle údajů exekutorské komory jsou počty nižší než v předchozích letech. V roce 2019 komora evidovala 505.000 žádostí o pověření, v roce 2018 celkem 502.400 a v roce 2017 pak 608.700.

Podle IPŘP loni meziročně exekucí přibývalo od jara. V září a říjnu naopak počet o deset procent poklesl. Od listopadu se trend znovu obrátil. V prosinci bylo nových řízení téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Nejvíc nových exekucí bylo loni na severní Moravě, a to 73.200. Meziročně tu ale počet nepatrně klesl, a to zhruba o 150 nových případů. Nejvyšší byl přírůstek ve východních Čechách, kde bylo 41.800 nových řízení, tedy o 16 procent meziročně víc. Třináctiprocentní nárůst byl v jižních Čechách, nových případů bylo 27.400. Proti předloňsku o 11 procent víc bylo pak nových exekucí na jižní Moravě, a to 65.700.

Experti na sociální problematiku považují předlužení za zásadní překážku v zaměstnávání. Dlužníkům totiž z oficiálního výdělku po srážkách zbývá nezabavitelné minimum, často tak raději pracují načerno. "Čím dříve dostaneme tyto lidi z pastí exekucí, tím dříve maximalizujeme jejich ekonomický potenciál, a to prospěje ve výsledku celé společnosti,“ uvedl Hábl.

Dluhoví poradci opakovaně upozorňovali na to, že covidová epidemie s výpadky příjmů se může v příštích letech promítnout do vyššího počtu exekucí. Nyní poukazují na možné zhoršení situace kvůli zdražování energií i potravin a zboží či vyšším úrokům u hypoték.

Odborníci z IPŘP i dalších organizací doporučují změny pravidel oddlužení se zkrácením procesu na tři roky. Stát by podle nich měl poskytovat potřebným příspěvky na bydlení či mimořádné dávky, vyřizování by se mělo zjednodušit. Při posuzování příjmů kvůli nároku na pomoc by se měly zohledňovat i exekuční srážky. Institut a další organizace prosazují také to, aby všechny dlužníkovy exekuce řešil jeden exekutor. Podle dluhových poradců by to snížilo náklady exekučních řízení, výrazně by to ulevilo i zaměstnavatelům při vyřizování srážek.

Ukončit exekuce na dluhy u veřejných institucí a státních či polostátních firem mělo umožnit tříměsíční milostivé léto, které skončilo minulý pátek. Pokud lidé splatili původní dlužnou částku, odpustilo se jim penále, úroky a další platby. Údaje o tom, kolik dlužníků snadnějšího oddlužení využilo, by komora mohla mít v březnu. Koaliční politici už oznámili, že by se akce mohla od září na tři měsíce zopakovat.