Experti: Lednová valorizace bude podle nynějších i nových pravidel stejná

Praha - Případný odklad platnosti důchodové novely, která upravuje valorizace a zpřísňuje podmínky pro předčasné penze, nebude mít na lednové navýšení penzí vliv. Podle nových i dosavadních pravidel by důchodci měli dostat přidáno stejně. Vyplývá to ze stanoviska ředitele odboru sociálního pojištění ministerstva práce Tomáše Machance i z vyjádření ekonoma Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI Filipa Pertolda. Odsunutí novely přesto může proti původnímu záměru výdaje příští rok o miliardy zvednout, a to kvůli neomezení předčasných penzí. Dopad ministerstvo práce zatím neupřesnilo.

Důchodová novela čeká na podpis prezidenta Petra Pavla. Má být účinná od dalšího měsíce po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vláda počítala s tím, že by nová pravidla mohla platit už od září, kdy musí kabinet rozhodovat o lednovém navýšení důchodů. Termín se pravděpodobně nestihne. Hlava státu zatím normu nepodepsala.

Novela počítá se změnou řádných i mimořádných valorizací. Pravidelně by se mělo dál přidávat od ledna, ale pomaleji. Zohledňovat se má růst životních nákladů důchodcovských domácností a místo poloviny růstu reálných mezd znovu jen třetina. Pokud by norma začala platit později než v září, rozhodoval by kabinet o navýšení důchodů podle dosavadních pravidel. Nyní se při valorizaci počítá s růstem cen, nebo životních nákladů důchodců. Volí se vyšší hodnota. Podle Machance byly náklady vyšší. Reálné mzdy v Česku teď nerostou, snížení započítávané části růstu tak nehraje roli. "Valorizace podle staré i nové legislativy tak vychází stejně," uvedl šéf odboru sociálního pojištění ve stanovisku, které má ČTK k dispozici.

Zákon mění i mimořádné valorizace. Důchody se dál budou zvedat, pokud ceny za sledované období vzrostou aspoň o pět procent. Dosud se zohlednil celý cenový růst, zvyšoval se o něj zásluhový díl penze. Nově by se měl upravit o 30 procent růstu cen. K tomu by se měl vyplácet dočasný přídavek.

"Když prezident nepodepíše novelu, tak se z hlediska valorizací pravděpodobně nestane nic. Mimořádná valorizace nebude do konce roku a řádná bude reflektovat jen inflaci, nikoliv reálnou mzdu. Podle reálné mzdy se bude valorizovat až za řadu let," uvedl Pertold. Podle podkladů k novele by se měl růst reálných mezd do navyšování penzí promítnout až kolem roku 2030.

I přes stejné přidání podle starých i nových pravidel by ale odklad novely mohl znamenat růst výdajů o miliardy korun. Zákon totiž nově zpřísňuje předčasné penze. Krátí je víc než dosud a zastavuje taky valorizaci zásluhového dílu do řádného důchodového věku. Ministerstvo práce dnes zatím nechtělo upřesnit, jak vysoký by dopad mohl být. Podle informací ČTK by to mohly být ročně miliardy korun, a to podle počtu nových předčasných penzí. Hospodářské noviny citovaly šéfku někdejší komise pro spravedlivé důchody Danuši Nerudovou, podle níž by to mohly být tři až čtyři miliardy korun ročně.