Experti kritizovali záměr přesunou protidrogovou politiku z vlády

Praha - Odborníci na problematiku drog dnes kritizovali plán přesunout protidrogovou politiku z agendy úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Podle nich by se tak zničil fungující ucelený model boje proti návykovým látkám a závislostem a situace v Česku by se mohla zhoršit. Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci asociace adiktologů, poskytovatelů sociálních služeb a další experti. Mezi nimi byli i čtyři bývalí národní protidrogoví koordinátoři. Plán přesunu se objevil už před rokem, po kritice se od něj ustoupilo.

Součástí úřadu vlády je odbor protidrogové politiky, který vede národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Řídí také sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jíž předsedá premiér Andrej Babiš (ANO). Podle plánu by měla protidrogová politika pod zdravotnictví spadat od ledna po takzvané systemizaci ve státní službě, tedy úpravě počtu míst. S rušením části postů počítá v návrhu rozpočtu ministerstvo financí. Kabinet na jaře schválil národní protidrogovou strategii do roku 2027. Podle ní se chce Česko soustředit třeba na regulaci trhu či kroky proti nadužívání internetu a technologií. Dokument se o přesunu agendy nezmiňuje.

"Na ministerstvu zdravotnictví to nebude ani samostatný útvar, který by mohl jednat meziresortně. Politika přitom integruje problematiku hazardu, tabáku i alkoholu. Týká se celní správy, policie, vymáhání či sociálních služeb. To není možné koordinovat z ministerstva zdravotnictví," uvedl šéf organizace Podané ruce Jindřich Vobořil. Proti záměru přesunout protidrogovou politiku se postavil už loni ještě jako národní protidrogový koordinátor. Po kritice a vyjednávání premiér od plánu ustoupil.

Experti si stěžují na to, že změnu rada vlády neprojednávala. Její členové se o záměru dozvěděli na zasedání v polovině června až poté, co se zeptali. "Je skandální, že se věc má odehrát v tichosti bez diskuse s odborníky. Proces nás vrací o mnoho let zpět," řekl Petr Hrouzek z Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Podle předsedy České asociace adiktologů Vojtěcha Janouškovce je přesun překotný a neexistuje ani zákon, který by koordinační roli ministerstva zdravotnictví a jeho případné nové kompetence upravoval.

Česko si za svůj přístup proti drogám a závislostem, který vyvažuje prevenci, léčbu i represi, vysloužilo mezinárodní uznání. Zaměřuje se nejen na nelegální látky, ale i na alkohol, tabák a hraní. "Dohromady to představuje společenské náklady, škody sto miliard ročně, tedy dvě procenta HDP a skoro osm procent výdajů rozpočtu. Nebavíme se tu o nějakých ´drogách´, ale o osmiprocentním zářezu na výdajové stránce," podotkl jeden z bývalých koordinátorů Pavel Bém. Tiskové konference se účastnili ještě někdejší koordinátoři Kamil Kalina a Josef Radimecký.

Asociace nestátních organizací (A.N.O.) požádala premiéra a protidrogovou koordinátorku o jednání i svolání mimořádného zasedání rady. Termíny zatím nejsou. Asociace v pondělí zahájila také petici "Neberte drogy... z Úřadu vlády!". Za dva dny ji podepsaly čtyři stovky odborníků a zástupců organizací na pomoc závislým a jejich rodinám.