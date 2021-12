Experti izraelské vlády doporučili čtvrtou dávku vakcíny pro lidi nad 60 let

Jeruzalém - Izrael se chystá očkovat proti covidu-19 čtvrtou dávkou vakcíny, a to lidi starší 60 let a další ohrožené skupiny. Doporučil to dnes vládní expertní výbor. Premiér Naftali Bennett rozhodnutí, které musí ještě potvrdit hlavní epidemiolog, označil za "skvělou zprávu", jež pomůže překonat vlnu koronavirové varianty omikron. Vyzval také obyvatele, aby s očkováním neváhali. Informovala o tom agentura Reuters.

Ještě v polovině prosince přitom odborníci, kteří působí jako poradci izraelské vlády v postupu proti šíření koronaviru, nedoporučili zavést čtvrtou dávku očkování ani pro seniory či lidi se sníženou imunitou. Nyní vládní tým doporučil čtvrtou dávku pro seniory nad 60 let a další rizikové skupiny, a to po nejméně čtyřech měsících od dávky třetí.

Doporučení stran čtvrté dávky přichází v den, kdy Izrael oznámil první případ úmrtí člověka nakaženého variantou omikron. Podle listu The Jerusalem Post zemřel muž ve věku kolem 60 let v pondělí v nemocnici v Beerševě na jihu země. Trpěl ale vážnými komplikujícími zdravotními problémy. Nemocnice podle listu oznámila, že příčinou jeho smrti byly tyto zdravotní potíže, nikoli virus.

V Izraeli podle premiéra Bennetta začala pátá vlna epidemie a zabránit rychlému šíření omikronu mají podle něj lidé očkováním, a to včetně dětí. Za jediný den se zdvojnásobil počet nakažených novou variantou na celkových 341. Dalších 800 podezření na omikron se ověřuje. Bennet svolal vládu, aby posoudila další ochranná opatření. Vláda jednala už v pondělí, ale rozešla se bez dohody o nových restrikcích. Zatím bylo rozhodnuto, že počínaje nedělí mají úřady omezit počet přítomných zaměstnanců na 50 procent běžné kapacity. Toto opatření má platit do 26. ledna.

Izrael v listopadu zavřel hranice ve snaze zpomalit šíření omikronu a pravidelně aktualizuje seznam zemí, kam mají Izraelci zákaz vyjíždět.

V pondělí v Izraeli přibylo 1300 nových nákaz koronavirem, což je nejvyšší denní údaj od října. Z těch, u nichž se prokázala varianta omikron, bylo 95 procent lidí označovaných v Izraeli za nechráněné, což znamená, že nebyli naočkovaní třetí dávkou vakcíny, ani neprodělali covid-19 v minulých šesti měsících. Reprodukční číslo je nyní na hodnotě 1,28.

V devítimilionovém Izraeli od začátku epidemie na covid-19 zemřelo 8232 lidí, nakazilo se přes 1,3 milionu občanů a ukončenou vakcinaci má 5,8 milionu Izraelců. Třetí dávku má za sebou více než 4,1 milionu lidí.

Podání čtvrté dávky vakcíny proti covidu-19 lidem s oslabenou imunitou doporučilo už v říjnu Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v USA. Tento týden schválilo čtvrtou dávku pro lidi s vážnými problémy s imunitou brazilské ministerstvo zdravotnictví.