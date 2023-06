Experti: Imploze je neuvěřitelně rychlá, posádka ponorky nic necítila

Washington/Londýn - Katastrofická imploze, taková, která s největší pravděpodobností zpečetila osud posádky ponorky Titan na cestě k vraku Titaniku, je neuvěřitelně rychlá a nastane během pouhého zlomku milisekundy. Stanici CNN to řekla Aileen Maria Martyová, bývalá námořnice a nyní vyučující na americké Floridské mezinárodní univerzitě (FIU). Zatím není jasné, co přesně implozi Titanu způsobilo, pokud by se ale jednalo například i jen o drobné narušení vnějšího pláště, ponorka by čelila tlaku odpovídajícímu hmotnosti Eiffelovy věže, napsal server BBC.

"Celá ponorka by se zhroutila sama do sebe dříve, než by si lidé uvnitř vůbec uvědomili, že nastal nějaký problém," řekla Martyová. "Nakonec z tolika způsobů, jak můžeme zemřít, je tento bezbolestný," dodala.

Ponorka Titan sloužila k přepravování bohatých turistů k vraku legendárního zaoceánského parníku. Na svou poslední cestu se vypravila minulý týden v neděli a kontakt s doprovodnou lodí ztratila krátce po ponoření. Po plavidle zhruba 700 kilometrů jižně od kanadského ostrova Nový Foundland pátraly lodě, letadla, dálkově ovládané ponorky, robotické mechanismy určené k práci v hlubinách a další zařízení. Ve čtvrtek večer americká pobřežní stráž uvedla, že pětičlenná posádka zřejmě zahynula při implozi, která nastala už v neděli.

Není jasné, v jaké hloubce se ponorka v době nehody nacházela. Vrak parníku leží na oceánském dně 3,8 kilometru pod mořskou hladinou a Titan ztratil kontakt s doprovodnou lodí zhruba hodinu a 45 minut po začátku jinak dvouhodinového sestupu. V hloubce, kde leží Titanic, působí tlak 381 fyzikálních atmosfér - tedy několikasetnásobně větší, než na hladině, řekl CNN Rick Murcar z americké Národní asociace jeskynních potápěčů (NACD).

Hlavní otázkou vyšetřování neštěstí nyní bude, zda příčinou bylo selhání konstrukce. Tlak panující v této hloubce by znamenal, že v takovém případě došlo k "velmi silné implozi hlavního těla ponorky," řekl BBC Blair Thornton z anglické Southamptonské univerzity. Přirovnal tento tlak k drtivé hmotnosti pařížské Eiffelovy věže, která je odhadována zhruba na 10.100 tun.

Dostupné informace a nalezené trosky odpovídají "katastrofické implozi" i podle anglického kontraadmirála Johna Maugera. Dálkově řízená plavidla totiž na dně oceánu našla dvě oblasti trosek, z nichž jedna obsahovala záď ponorky a druhá konstrukci na spodní části plavidla, což naznačuje, že se roztrhlo na kusy.

Úřady, které budou pověřené vyšetřováním nehody, se podle bývalého kapitána ponorky britského královského námořnictva Ryana Ramseyho pokusí shromáždit co největší množství trosek.

"Neexistuje žádná černá skříňka, takže nebudeme schopni vysledovat poslední pohyby samotného plavidla," uvedl Ramsey, podle kterého se ale jinak postup vyšetřovatelů neliší například od prověřování havárie letadla.

Americké námořnictvo zřejmě slyšelo zvuk imploze ponorky Titan

Americké vojenské námořnictvo zřejmě zachytilo zvuk imploze ponorky Titan nedlouho poté, co turistická ponorka v neděli zahájila svůj sestup k vraku Titaniku. Námořnictvo informaci sdílelo s americkou pobřežní stráží, která ji využila k zúžení oblasti hledání zmizelé ponorky, uvedli podle listu The Wall Street Journal američtí obranní činitelé. Ve čtvrtek pobřežní stráž uvedla, že se našly trosky ponorky a že všech pět členů posádky je téměř jistě po smrti.

Zvuková "anomálie" byla zaznamenána v blízkosti místa, kde se ponorka nacházela, když ztratila spojení s mateřskou lodí. Předpokládá se, že implozi zachytilo námořnictvo pomocí tajného sonaru s dlouhým dosahem, který má původ v době studené války. Akustický podmořský detekční systém byl vytvořen v 50. letech minulého století ke sledování sovětských ponorek v hlubinách Atlantiku, napsal server BBC News.

Co implozi Titanu způsobilo, není jasné, podle expertů to ale mohlo být lehké narušení jeho vnějšího pláště. Trosky byly nalezeny ve vzdálenosti přibližně 490 metrů od přídě Titaniku, který spočívá na mořském dně v hloubce kolem 3800 metrů od svého ztroskotání v roce 1912.