Janov (Itálie) - Morandiho most v italském Janově, jehož část se zřítila 14. srpna, musí být co nejrychleji zbořen, anebo zpevněn. Hrozí totiž, že se zřítí jeho další část. Vyplývá to ze zprávy expertní komise ministerstva dopravy, o níž dnes informovala agentura ANSA. Komise ve zprávě varuje, že na klíčovém pilíři zjistila značný stupeň koroze.

Přinejmenším východní část dálničního mostu, v jehož troskách zemřelo 43 lidí, je velmi nebezpečná a musí se buď zbourat, nebo co nejdříve zpevnit a zajistit. Řekl to dnes architekt Roberto Ferrazza, šéf vládní komise expertů. Podle její zprávy byla zjištěna koroze na pilíři číslo 10, který drží východní část mostu.

Expertní komise o stavu svého šetření informovala italské ministerstvo dopravy i provozovatele mostu, firmu Autostrade per l'Italia. Oba subjekty vyzvala, aby okamžitě začaly se zabezpečením zbylých částí mostu.

Policie dnes také zasahovala v sídle firmy Autostrade per l'Italia, aby zajistila příslušnou dokumentaci pro vyšetřování příčin pádu janovského mostu. Firmu, která v zemi provozuje asi 3000 kilometrů dálnic, italská vláda viní z toho, že nezajistila dostatečnou údržbu tohoto dříve velmi frekventovaného dálničního mostu.

Příčiny zřícení jeho části nejsou zatím známy, nejčastěji se ale hovoří o konstrukčních vadách a nedostatečné údržbě. Italský týdeník L'Espresso v pondělí na svém webu napsal, že několik techniků letos v únoru zjistilo, že koroze nosných lan most oslabila až o 20 procent. Podle týdeníku o této informaci vědělo i ministerstvo dopravy a provozovatel mostu, nikdo z nich ale nepřijal potřebná opatření.