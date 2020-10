Experti: Dávat opatření proti epidemii na twitter bylo nešťastné

Praha - Sdělovat zásadní vládní opatření proti šíření koronaviru přes twitter považují mediální experti za nešťastný krok. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) zveřejnil tato opatření v pondělí na svém twitterovém účtu ještě před tiskovou konferencí vlády, která je schválila. Podle odborníků na komunikaci, které dnes oslovila ČTK, to nemělo správné načasování a před vládní tiskovou konferencí, která měla restrikce zveřejnit a vysvětlit, to působilo neprofesionálně a zmateně.

Twitter sám o sobě podle ředitele Ami Digital Vladana Crhy není špatným komunikačním kanálem. U krizové komunikace je ale zásadní, aby byly veškeré informace médiím a veřejnosti koordinované a správně načasované.

"Ze včerejšího (pondělního) večera si veřejnost bohužel odnesla dojem, že vláda nemá moc jasno, jak postupovat. Komunikuje chaoticky a rozhoduje o opatřeních pod tlakem událostí a na poslední chvíli. V situaci, kdy důvěra občanů v politickou reprezentaci poměrně významně klesá, to není dobrá zpráva," podotkl.

Už první oznámení, že Prymula promluví v televizi k národu, působilo podle Crhy dramaticky a vyvolalo u veřejnosti nejistotu. Zrušení ministrova vystoupení na poslední chvíli a roztříštěná komunikace na tiskové konferenci tento dojem jen umocnila, uvedl Crha. Avizovaný Prymulův projev odvysílá televize dnes. V pondělí byl odložen s vysvětlením, že se protahuje jednání vlády

Vyhlašovat celostátní karanténu přes twitter nebylo podle ředitele agentury ShrtCut Jaroslava Matyáše šťastné. Zvláště poté, co vláda dopředu ohlásila harmonogram jednotlivých vystoupení. "Ovšem stejně tak je z pohledu komunikace zásadních oznámení národu špatně tisková konference přenášená televizí po 22:00. Instituce, školy i podniky, kterých se opatření týkají, tak dostaly pouze jediný pracovní den na přizpůsobení se nové situaci a zavedení všech opatření," dodal.

Používání osobních účtů členů vlády, na kterých se mísí osobní dojmy s důležitými fakty, je podle mediálního experta Jana Potůčka nevhodné. "Je to zásadní porušení štábní kultury, ale bohužel se s tím nedá nic dělat, když toho dlouhodobě zneužívá i premiér. Velmi neobvyklé je zveřejňování opatření formou obrázků na twitterovém účtu ministra zdravotnictví ještě před samotnou tiskovou konferencí vlády. To nás trochu posouvá k Trumpovskému pojetí politiky, což mě trochu děsí," uvedl.

"Pokud to měl být pokus, jak lidem ukázat míru pracovního nasazení vlády, pak se to hrubě nepovedlo. Já bych ale spíš tipoval, že se prostě nedokázali včas dohodnout a připravit podklady. Kdyby vládl oblíbený premiér, dalo by se to vysvětlit. Premiérovi a vládě, která v souvislosti s covidem pokazila, co mohla, se ale každá taková věc už jenom přičte k tíži," dodal Martin Frýdl z agentury AC&C.

Vláda v pondělí po několikahodinovém jednání večer nařídila mimo jiné uzavření restaurací a barů na 14 dní, uzavření škol s výjimkou mateřských nebo povinnost nosit roušky na zastávkách MHD.