Experti dali čtyři doporučení na lepší ochranu Dukovan a Temelína

Dukovany (Třebíčsko) - Odborníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dali firmě ČEZ čtyři doporučení zaměřená na to, jak dál zlepšovat systém zabezpečení jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Zahraniční experti zároveň za obě elektrárny určili 15 takzvaných dobrých praxí, tedy příkladů pro ostatní provozovatele jaderných zařízení ve světě. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy společnosti ČEZ. Prověrka se konala od 8. do 19. listopadu a byla třetí takovou misí MAAE v ČR. Výsledky misí nejsou podle firmy ČEZ veřejné. K dispozici je mají představitelé státu a vybraní zástupci provozovatele.

"Tým zjistil, že režim jaderného zabezpečení v České republice je robustní," uvedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na webu. Mise Mezinárodní poradenské služby pro fyzickou ochranu (IPPAS) se uskutečnila na základě pozvání české vlády, zúčastnili se jí například experti z Finska, Německa, Maďarska a Polska. Cílem bylo přezkoumat úroveň zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů. Odborníci navštívili obě české jaderné elektrárny a v Temelíně i sklad vyhořelého jaderného paliva.

"Pozitivní výsledky této mise IPPAS jsou dalším potvrzením, že naše úsilí při zlepšování národního rámce bezpečnosti a ochrany vede správným směrem,“ uvedla předsedkyně SÚJB Dana Drábová ve zprávě.

Inspektoři MAAE se podle firmy ČEZ v jaderných elektrárnách zaměřili na fyzické a kybernetické zabezpečení i na plnění mezinárodně platných pravidel. "Bezpečnost je vždy naší nejvyšší prioritou. Výhodou mezinárodních misí je ale vnější pohled, pomůže překonat takzvanou provozní slepotu. Navíc jde o oblast, která se neustále dramaticky vyvíjí," uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Program misí IPPAS zahájila mezinárodní agentura v roce 1995. Zatím se jich uskutečnilo 95.

Elektrárny Temelín a Dukovany pokrývají v součtu dvě pětiny spotřeby elektřiny v Česku. Temelín loni vyrobil 15,75 terawatthodiny (TWh) elektrické energie, Dukovany dodaly 14,3 TWh.