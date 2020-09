Experti: ČR potřebuje obchodní cesty do Německa

Praha - Česká republika potřebuje, aby obchodní cesty do Německa mohly nadále pokračovat bez větších omezení, nejlépe aby se na ně nevztahovala povinnost předložení negativního testu na covid-19. Právě testování by znamenalo významnou administrativní i finanční zátěž. Reálné problémy zejména na přepravní firmy a exportéry ukáže až praxe. ČTK to dnes sdělili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Pendlerům mířícím z Česka do Německa by mohla výjimka z karanténních opatření zůstat.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes řekl, že Německo ve středu pravděpodobně zařadí prakticky celou ČR mezi rizikové oblasti. Mezi rizikovými místy na německém seznamu je již Praha a Středočeský kraj. Při vstupu do země je nutný negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin, nebo podstoupení karantény a následné otestování v Německu. Od 1. října se podmínky změní. Karanténa bude nutná v každém případě. Ukončit domácí izolaci bude možné nejdříve po pěti dnech, a to na základě negativního testu. Pokud se člověk otestovat nenechá, bude muset v karanténě zůstat 14 dní.

Pokud Německo celou ČR zařadí mezi rizikové země, podle ředitele mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáše Martina by bylo dobré, aby pro obchodní cesty existovala výjimka po vzoru Bavorska. "Svaz průmyslu také dlouhodobě bojuje za to, aby náklady na případné koronavirové testy byly pro byznys odečitatelnou položkou od nákladů daně, což by mělo platit i v případě obchodních cest do Německa," uvedl dále.

Zařazení ČR mezi rizikové země Německem podle místopředsedy představenstva AMSP Evžena Reitschlägera zkomplikuje kamionovou dopravu a pozastaví se dovoz a vývoz zboží. Z omezení podle něj vyvstává řada otázek, například jak budou dostupná testovací místa, která jsou již nyní přetížena nebo zda bude test na německé straně vyžadován opakovaně a po jaké periodě. "Nevíme, jak se bude řešit nucená pauza u tranzitu. Je rovněž nejasné, zda Německo vyžaduje negativní test ne starší 48 hodin - od odběru nebo od zaslání výsledku testu," uvedl dále.

Pro cesty z Prahy a Středočeského kraje platí nyní výjimky pro pendlery bez příznaků nákazy, řidiče kamionů a průjezd zemí. Pendleři by podle aktuální informací mohli mít výjimky i nadále.

Německo je pro ČR největším obchodním partnerem. Loni tam firmy vyvezly zboží v hodnotě téměř 1,5 biliónu korun. Za prvních sedm měsíců letošního roku pak zboží v hodnotě 766 miliard korun, uvedl.

Pendlerům mířícím z Česka do Německa by mohla výjimka zůstat

Stávající výjimka z karanténních opatření pro české pendlery dojíždějící za prací do Německa by mohla platit i po 1. říjnu, kdy Berlín změní pravidla pro příjezd z epidemicky rizikových oblastí do země. Saské ministerstvo zdravotnictví dnes ČTK sdělilo, že nadále počítá se současnou výjimkou, kdy pendleři nemusí předkládat negativní test na koronavirus a ani pro ně neplatí karanténa, pokud nemají příznaky nemoci covid-19. Případná omezení, pokud by je Berlín zavedl i vůči pendlerům, by se týkala okolo 60.000 lidí dojíždějících z Česka do Německa za prací.

"Pro pendlery aktuálně platí výjimka," řekla ČTK mluvčí saského ministerstva zdravotnictví Theresa Schmotzová. "Naše nařízení nemá žádný termín konce platnosti, může se ale stát, že dozná změn. V takovém případě o tom budeme informovat v médiích a na našem internetovém portálu," uvedla.

Změny po 1. říjnu nevylučuje ani český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. "Může být řešena i otázka pendlerů, pokud bude nárůst (koronaviru) v zahraničí i v Německu pokračovat," sdělil Kafka ČTK. "Zvažuje se nutnost schválených hygienických konceptů na straně zaměstnavatelů a není vyloučeno, že se zváží i otázka testů pro pendlery, aby to pro ně představovalo co nejmenší zátěž," uvedl. Dodal, že na takové úvahy je ale ještě brzy, neboť stále existuje šance, že covidové nárůsty se podaří do konce září zastavit.

Mluvčí spolkového ministerstva zdravotnictví Parissa Hajebiová odkázala na obecná pravidla, která platí pro příjezdy z rizikových oblastí. Na seznamu rizikových oblastí je z České republiky zatím Praha a Středočeský kraj. Podle českého ministra zahraníčí Tomáše Petříčka lze ovšem očekávat, že Německo na listinu ve středu doplní prakticky celé Česko.

Hajebiová upozornila, jednotlivé spolkové země mají karanténní pravidla ve své pravomoci. To platí i pro pokutování za nedodržování karanténních opatření.

Německé ministerstvo zahraničí záležitost nekomentovalo, protože otázky karanténních pravidel v přeshraničním styku včetně testů řeší spolkové ministerstvo zdravotnictví či spolkové země samy.

Šéfka Asociace pendlerů České republiky Zuzana Vintrová dnes ČTK řekla, že zrušení výjimky by se jen v případě Německa týkalo 60.000 pendlerů dojíždějících z Česka. "Apelujeme na striktní dodržování karanténních nařízení vlády," řekla Vintrová. Pokud veřejnost včetně pendlerů nebude na opatření dbát, mohla by se podle ní opakovat situace z března. "Zavřené hranice nikdo nechce," dodala.

Podle současných pravidel lidé přijíždějící do Německa z rizikových oblastí musí předložit negativní test, který není starší než 48 hodin. Kdo takové potvrzení nemá, musí do karantény, a to buď doma, nebo v jiném místě pobytu. Zároveň se musí do 72 hodin podrobit testu. Pokud bude výsledek negativní, je možné karanténu opustit.

Od 1. října se ale postup změní. Negativní test nebude stačit k tomu, aby se člověk karanténě vyhnul. Nově bude vyžadována karanténa nehledě na výsledky rozboru. Ukončit domácí izolaci bude možné nejdříve po pěti dnech, a to na základě negativního testu. Pokud se člověk otestovat nenechá, musí v karanténě zůstat 14 dní. Výjimky prozatím platí vedle pendlerů bez příznaků také pro řidiče kamionů či pro průjezd Německem, kdy je ale nutné zemi bez odkladů opustit.