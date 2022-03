Expert: Zelenskyj se ukázal jako dokonalý lídr, je těžištěm ukrajinské síly

Brno - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se podle Zdeňka Petráše z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany po útoku Ruska na jeho zemi ukázal jako dokonalý lídr. Přirovnal jej k Winstonu Churchillovi v předvečer druhé světové války a jejím průběhu. Prezident Zelenskyj je zosobněním těžiště ukrajinské síly, řekl Petráš v rozhovoru s ČTK.

"V této krizové situaci, kdy jde o život a je rozpoután otevřený konflikt, se Zelenskyj ukázal jako dokonalý lídr. Přirovnal bych ho k Churchillovi v předvečer druhé světové války, kdy i on se ukázal jako skvělý lídr v krizové situaci," uvedl Petráš. Připomněl, že Zelenskyj vystoupil s tím, že navzdory tomu, že on a jeho rodina byli označeni za jeden z prioritních cílů ruské agrese, nehodlá opustit Ukrajinu a odmítl nabídku, aby byl i se svojí rodinou evakuován. Podle Petráše to byl jeden z dosavadních zásadních momentů probíhající války.

"Zelenskyj tímto přístupem vlil entuziasmus do žil obráncům Ukrajiny, zvýšilo to jejich odhodlání bránit svoji vlast. A stále promlouvá k národu a řeší obranu Ukrajiny. Ukázalo se, že ve vedení Ukrajiny a právě v osobě prezidenta Zelenského se nachází těžiště sil Ukrajiny," míní Petráš.

Otázku vlastenectví označil Petráš pro dosavadní vývoj konfliktu jako jeden z nejdůležitějších faktorů, proč ruská armáda zřejmě nepostupuje tak, jak si naplánovala. "Ruská strana dlouho plánovala tuto intervenci, to je zřejmé. Silně ale podcenila vlastenectví a odhodlání Ukrajinců bránit svoji vlast. To je zásadní moment a zjevné podcenění ze strany velení ruské armády a i vedení politického," řekl Petráš.

Podle něj je věčnou otázkou, co má větší váhu v ozbrojeném konfliktu. Jestli technologická převaha a nejmodernější zbraňové systémy na straně jedné a na straně druhé takzvaný bojový étos, tedy vlastenectví, patriotismus a ochota bojovat za svoji vlast, byť s prostředky, které nejsou dostatečně moderní. "Pochopitelně, v ideálním případě je dobré mít oboje, ale bohužel to někdy není možné. A my si můžeme namlouvat, že morálka a odhodlání bojovat ze všech sil proti nepříteli je na vysoké úrovni, ale to vše se ukáže až právě tváří tvář protivníkovi v ozbrojeném konfliktu. A ukazuje se to i nyní," míní expert.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu před týdnem. Boje dnes pokračují sedmým dnem, vyžádaly si mnoho obětí. Z Ukrajiny už uprchly stovky tisíc lidí, částečně i do České republiky. Na jihu Moravy pro ně ve středu začalo fungovat asistenční centrum na brněnském výstavišti, za první den fungování odbavilo přes 1000 lidí.