Expert:Tanky jsou pro zvrat v bojích nezbytné, kvantita je stále na straně Ruska

Brno - Po dodávce tanků, které Ukrajině poskytnou USA a Německo, bude početní převaha stále na straně Ruska. Jestli kvalita západní technologie bude schopna tento poměr zvrátit či alespoň zmírnit, ukáže až čas. ČTK to řekl Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Tanky jsou podle něj pro zvrat v bojích na Ukrajině naprosto nezbytné, nicméně výcvik posádek a získání návyků pro používání tanků na této vysoké technologické úrovni zabere Ukrajině čas. USA a Německo poskytnou Ukrajině tanky Abrams a Leopard.

"V tuto chvíli není možné hovořit o zásadním kroku, který posune vývoj konfliktu ve prospěch Ukrajiny. Politické rozhodnutí o poskytnutí této techniky je věc jedna, druhou věcí pak je, kolik kusů tanků Ukrajina dostane, a především kdy budou ukrajinské armádě k dispozici, a to včetně zajištění výcviku posádek a zajištění materiálně technické podpory, včetně munice, náhradních dílů a servisních služeb," uvedl Petráš.

Podle něj právě lhůty pro dodání tanků do míst nasazení a zajištění výcviku posádek i logistického zabezpečení nebude otázkou několika dnů, ale spíše týdnů. "Zde je nutné mít na zřeteli nejenom potřebu posádky tanků vycvičit, ale začlenit tyto tanky do stanovených bojových sestav spolu s dalšími jednotkami, zajistit součinnost s dalšími druhy sil, tedy s jednotkami vzdušných sil, případně speciálními silami, a pak zřejmě to nejdůležitější – do kterých míst frontové linie budou jednotky s těmito tanky zasazeny," sdělil Petráš.

Nasazeny mohou být například k podpoře protiofenzívy v severovýchodní části fronty, tedy k podpoře úsilí na linii Svatove – Starobilsk – Kremina, nebo k podpoře obrany, respektive znovuzískání území v oblasti Bachmutu, nebo je Ukrajinci mohou nasadit k eliminaci chystané ruské ofenzívy v oblasti Chersonu. "V tuto chvíli není příliš pravděpodobné, že Ukrajina bude v krátkém i střednědobém časovém horizontu disponovat tolika kusy těžké obrněné techniky, kterou tolik potřebuje a kterou by pokryla hlavní části frontové linie," uvedl Petráš.

Je podle něj ale zjevné, že právě tato technika, tedy tanky, je naprosto nezbytná k uskutečnění zvratu ve vývoji operace, která se dostala na mrtvý bod a žádná ze stran nyní není schopna převzít operační iniciativu a vytlačit protivníka z jeho pozic. "Nicméně ať už bude dodávka tanků na Ukrajinu jakákoliv, z hlediska kvantity bude poměr stále ve prospěch Ruska. Zda-li kvalita západní technologie bude schopna tento poměr zvrátit či alespoň zmírnit, však ukáže až čas," uvedl Petráš.

Všechny typy tanků, které by měly na Ukrajinu dorazit, by byly podle Petráše pro ukrajinské obránce přínosem. Uvedl, že především tanky americké, německé a také francouzské provenience jsou na vysoké technologické úrovni. "Nicméně právě tato technologická úroveň by mohla být kontraproduktivní. Jedná se především o to, že doba výcviku posádek, zaškolení technického personálu a vůbec získání rutinních návyků pro efektivní použití této techniky v reálné operaci zabere významnou porci času," upozornil Petráš.

Pokud jde o samotné tanky Abrams, tak ty jsou podle Petráše technologicky relativně ještě o třídu výše než technika ostatních západních zemí. Jen samotná údržba a opravy této techniky si ale vyžádá speciální proškolení a výcvik. Tento typ tanku je také vybaven turbínovými motory, které používají letecké palivo, což by mohlo za současné situace na bojišti podle něj značně zkomplikovat logistickou zásobovací činnost ukrajinských jednotek.

"Z hlediska různých typů tankové techniky, jejich operačního použití a logistického zabezpečení lze tudíž říci, že to, co by bylo relativně bezproblémovým standardním operačním postupem při nasazení aliančního úkolového uskupení, bude patrně značným problémem pro ukrajinskou armádu," sdělil Petráš.