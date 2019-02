Praha - Ke zlepšení důvěry lidí ve veřejné školství by měla vést nová Strategie vzdělávání ČR do roku 2030, kterou nyní začala připravovat skupina expertů ve spolupráci s ministerstvem školství. Naváže na podobný dokument z roku 2014, zdůrazní ale zřejmě více potřebu podpory učitelů, kvalitního řízení škol a snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání. Na dnešní konferenci k nové strategii vzdělávání a plánovaným změnám v obsahu učiva to řekl Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd UK, který expertní skupinu vede.

"Víme, že se zvyšuje počet soukromých škol. Mnoho rodičů začíná volit soukromé školy. My bychom byli určitě rádi, aby to nebyl trend, ve kterém se bude dál pokračovat, a zároveň chceme, aby veřejnost měla důvěru k veřejnému školství, aby byly všechny školy stejně kvalitní nebo v maximální možné míře kvalitní, aby dokázaly uplatnit potenciál každého žáka," uvedl Veselý.

O Strategii vzdělávání 2030 by měla vláda rozhodnout v polovině příštího roku. Expertní skupina, která ji má připravit, se začala scházet v lednu. První teze k podobě dokumentu by mohla mít hotové v dubnu, řekl Veselý.

Experti podle něj zatím spíše sbírají informace o tom, co by se ve vzdělávání mělo změnit či zlepšit. Neočekávají ale žádné překotné změny. "Místo nějakých velkých reforem, myslím, že se zaměříme na spíš dílčí věci, které jsou ale stejně tak důležité," řekl Veselý.

Některé změny podle něj vznikají spontánně již nyní. Jako příklad uvedl místní akční skupiny a plány v regionech, kde spolupracují učitelé z různých škol, nebo různé iniciativy, které se snaží zlepšit vzdělávání učitelů. "Myslím, že by bylo fajn tyto aktivity podpořit," řekl. Předpokládá, že se experti budou věnovat více také problematice podpory učitelů a ředitelů, potřebě zlepšit řízení škol a snížit nerovnosti v přístupu dětí ke vzdělávání. Odborníci nyní často upozorňují na to, že český vzdělávací systém nedává příliš šancí na úspěch dětem z chudších či méně vzdělaných rodin.

V expertní skupině, která bude dokument připravovat, je kromě Veselého také například bývalý ministr školství Stanislav Štěch, předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil, statistik Jakub Fischer, sociolog Daniel Prokop či vysokoškolská pedagožka Iva Stuchlíková. Při tvorbě dokumentu chtějí zohlednit i názory učitelů, různých asociací a institucí.

Současnou strategii vzdělávání do roku 2020 schválila vláda v roce 2014. Jako tři hlavní priority školského systému v ČR dokument vytyčil snižování nerovnosti ve vzdělání, podporu výuky učitele a odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.