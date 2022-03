Expert: Rusové podcenili Ukrajince i psychologickou přípravu vojáků

Brno - Rusové podcenili nebo náležitě nedocenili při konfliktu na Ukrajině důležitost několika faktorů, například psychologickou přípravu vlastních vojáků či uvalené sankce. Radikálně podcenili odhodlání ukrajinského lidu bránit svoji vlast. ČTK to v rozhovoru řekl Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Expert věří, že sankce budou mít na ruskou společnost demoralizující vliv a přinutí ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ustoupil od svých záměrů. Ukrajinu napadlo Rusko minulý týden.

Petráš spatřuje v dosavadním konfliktu na straně Ruska několik strategických chyb. Podle něj Rusové radikálně podcenili odhodlání ukrajinského lidu bránit svoji vlast, a to v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským. "Pokud budeme brát v úvahu vojenskou strategii, tak to byl jeden ze zásadních momentů, se kterým vojenští plánovači na ruské straně nepočítali. Část strategie týkající se ducha vlastenectví, patriotismu a odhodlání bránit svoji vlast ruská strana radikálně podcenila, což se ukázalo pro dosavadní vývoj konfliktu jako nejdůležitější," uvedl Petráš.

Za zásadní v konfliktu považuje i jednotnost Evropské unie a NATO, zatímco dříve podle něj panovala názorová nejednotnost. "Možná překvapilo i samotné členské země Evropské unie, jakým jednotným způsobem vystupovaly a jak rychle a rázně dokázaly zareagovat," uvedl Petráš. Evropská unie na Rusko uvalila v několika vlnách sankce mířící především na ruskou ekonomiku, mají omezit Rusům přístup ke kapitálu.

"Podíváme-li se na konflikt z čistě vojenského hlediska, otázkou je, do jaké míry ruská strana hodlala použít nejmodernější zbraňové systémy. Panuje názor, že to zatím není vše, co by mohla použít k dosažení svého strategického záměru. Otázkou ale je, proč se tomu neděje. Není jasné, zda to byl záměr, nebo zda v tom hraje roli něco jiného," uvedl Petráš.

Míní, že zásadní roli v konfliktu hraje také logistické a materiální zabezpečení ruské armády. Podle některých zpráv Rusům místy dochází jídlo i pohonné hmoty, ale především není funkční systém zásobování této operace. Spekuluje se, že kvůli logistickým potížím stojí i obří konvoj směřující na hlavní město Ukrajiny Kyjev. "Zajistit přesun takového množství sil a techniky je v podstatě samostatnou operací vyžadující detailní organizaci. Nic na světě není dokonalé a těžko říct, jestli to bylo ze strany Ruska podceněno, nebo jestli došlo k nějakému opomenutí v rámci přípravy. Ale takhle přesun určitě probíhat neměl a je jen otázkou, zda je ruská strana připravena reagovat na vzniklé problémy. V logistickém zabezpečení má ruská armáda zjevný problém," uvedl Petráš.

Další problém na straně ruské armády spatřuje v psychologické přípravě vojáků. "Podíváme-li se do historie, tak zahájení konfliktu vždy předcházela psychologická příprava, kdy je vojákovi v podstatě vtloukáno do hlavy, že se jede proti nepříteli, který musí být zničen, ať už je to třeba z důvodů politických, ideologických či náboženských. Zní to morbidně, ale voják musí být v takové situaci připraven fyzicky eliminovat nepřátelské síly. V případě tohoto konfliktu příslušníci ruské armády nejsou zjevně na takovou situaci připraveni. Vůbec nebyli připraveni na to, co je čeká na Ukrajině," uvedl expert.

Za strategickou chybu ruské armády označil i to, že se jí nepodařilo zcela potlačit ukrajinskou protivzdušnou obranu a komunikační a informační systémy. Obojí zůstává stále v činnosti. Ruské armádě navíc hrozí, že zabředne do boje v urbanizované zóně. "V tomto případě je to asi to nejhorší, do čeho se může v současné době ruská armáda dostat. V těchto případech je postup velice svízelný a těžký. Je to velice vyčerpávající situace a má to poměrně značný demoralizující vliv na útočníka. Obránce je v tomto případě vždy v lepší situaci," míní expert.

Petráš uvedl, že je optimistou a že rozhodující faktor v konfliktu sehrají sankce, které Evropská unie a mezinárodní společenství jako takové na Rusko uvalila. "Věřím, že budou mít poměrně demoralizující vliv na celou ruskou populaci, což se v konečném důsledku musí projevit i na vedení Ruské federace a na ruské vedení. Jsem pevně přesvědčen, že tohle bude ten rozhodující moment, který přinutí Putina a jeho administrativu, aby ustoupil od svých záměrů, které vedly k zahájení tohoto konfliktu," řekl ČTK Petráš.