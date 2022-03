Expert: Ruská ekonomika je schopna sankce ustát, ohrožuje ji panika lidí

Brno - Ruská ekonomika je schopna tvrdé sankce Západu po určitou dobu ustát jen s minimálními ztrátami. Nejvíce je pocítí běžní obyvatelé, jejichž panika je také nyní největším nebezpečím, řekl ČTK Vladan Hodulák z Katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který se zabývá politickou ekonomií.

"Do Ruska plyne víc deviz, než odchází, navíc hodnota jejich hlavních vývozních komodit se zvyšuje. V řadě odvětví je Rusko z velké části soběstačné - má jídlo, plyn, ropu i nerostné suroviny. Ovšem to, že teoreticky je Rusko schopné situaci zvládnout, ještě neznamená, že ji zvládne prakticky," uvedl Hodulák.

Aby země západní sankce zvládla, bude podle něj muset přijmout opatření, která silně zasáhnou běžné obyvatele. "O některých krocích už víme, centrální banka zakázala převod rublu na dolary běžným obyvatelům, Sberbank z dolarových účtů vyplácí v dolarech pouze 10.000 dolarů, zbytek sumy pak v rublech," uvedl.

Právě panika, kdy lidé nedůvěřují vlastní měně, tedy rublu, snaží se ji vyměnit za jinou měnu a obávají se inflace, představuje podle Hoduláka největší riziko pro ruskou ekonomiku.

"O dalších rizicích se pak můžeme dohadovat. Drastické kroky státu, které ochrání ekonomiku, mohou vyvolat silnou vlnu nevole mezi běžnými občany a masové protesty. Je otázka, zda bude obyvatelstvo schopné se v současném režimu zorganizovat a masově protestovat. Pak je také šance, že se ruské elity rozhodnou, že jim za to současná situace nestojí, a budou ochotné ustoupit z požadavků, pokud si zároveň zachovají tvář," nastínil.

Zároveň ale upozornil, že kruh oligarchů, kteří jsou prezidentu Vladimiru Putinovi nejblíže, se zabývá vývozem surovin, které od Ruska stále většina světa kupuje, a jejich zisky jsou v dolarech, ne v rublech. Současné sankce je tak příliš nepostihnout, při rostoucí ceně ropy naopak jejich zisky porostou.

V horizontu týdnů i několika měsíců podle něj Rusku potíže nehrozí, pokud by ale situace způsobená ruskou invazí na Ukrajinu trvala delší dobu, dostane se do problémů kvůli nedostatku technologií. "Mají některé moderní provozy, kde se vyrábí vojenská technika nebo automobily. Ale neumí vyrobit výrobní linky, roboty a stroje do továren. Tyto technologie Rusko kupuje ze Západu," upozornil Hodulák.

Ruský prezident v dnešním projevu prohlásil, že Rusko sankce západu překoná a v konečném důsledku mu prospějí. Západní státy uvalily na zemi zatím nejpřísnější sankce kvůli útoku ruských vojsk na Ukrajinu na konci února.