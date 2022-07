Expert: Požár v NP České Švýcarsko vytvoří lepší prostředí pro zvířata

Praha - Požár v Národním parku České Švýcarsko bude z dlouhodobého hlediska mít pozitivní vliv na život divoce žijících zvířat. Očekává se, že smrkové porosty nahradí spíše smíšené lesy, čímž pro ně vznikne mnohem příznivější prostředí. ČTK to řekl děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity Vladimír Bejček. V národním parku zasahují hasiči na ploše o velikosti 1000 hektarů.

"Z dlouhodobého hlediska to pro zvířata bude obrovský profit," řekl. Dřevo, které shoří, dodá do půdy živiny, přibude více listnatých stromů a lze odhadnout, že v budoucnu bude dominovat buk, který v této lokalitě převládat předtím, než v ní byly uměle vysazeny smrkové porosty. "Do několika let tam bude pro zvířata neporovnatelně příznivější prostředí," doplnil Bejček.

Lze podle něj říci že v národním parku se vyskytují druhy zvířat běžné po celém Česku. Jednou z výjimek je kamzík, který tam byl vysazen před více než sto lety a žije tam dodnes.

Zvířata by podle děkana neměla mít problém před plameny uniknout vzhledem k charakteru požáru. Park totiž není zasažen plošně, ale objevují se spíše jednotlivá ohniska, proto zvířata uprchnou dříve, než se k nim oheň dostane. Drobnější druhy jako lasice si jsou také schopné najít úkryty, a požár bez úhony přežijí.

Požár v Českém Švýcarsku vypukl v neděli. Oheň zasáhl plochu zhruba 1000 hektarů. Na místě zasahuje přes 400 hasičů.