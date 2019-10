Expert: Poláci ocenili vládu PiS, opozice neoslovila nové voliče

Praha - Poláci v nedělních parlamentních volbách ocenili vládní působení strany Právo a Spravedlnost (PiS) v uplynulých čtyřech letech a největší opoziční uskupení Občanská koalice nedokázalo oslovit nové voliče. ČTK dnes řekl v hodnocení výsledků voleb odborník na polskou politiku z Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál. Národně-konzervativní PiS Jaroslawa Kaczyńského ve volbách zvítězila a zřejmě bude moci vést zemi i v dalším období sama.

Velkou roli ve výsledku PiS hrály podle Dostála sociální transfery a sociální politika, kterou strana prováděla. Souvisí s tím podle něho i vyšší volební účast. "Řada lidí a voličů měla důvod jít hlasovat a dát PiS hlas. Byla vysoká motivace podpořit nynější vládu vzhledem k tomu, že chtěli zachování nebo rozšíření realizovaného programu," uvedl Dostál.

Vláda PiS zavedla například přídavky 500 zlotých (přes 3000 korun) na dítě a třinácté důchody pro seniory. Snížila snížila věk odchodu do penze a zvýšila minimální mzdu. "Vláda dokázala lépe přesvědčit voliče, že má pozitivní program, pro který stojí hlasovat," podotkl Dostál.

V případě výsledku nejsilnější opoziční, liberální a proevropské Občanské koalice Dostál upozornil na to, že se zdá sice lepší než před čtyřmi lety, nesmí se ale zapomínat na to, že jde o spojení Občanské platformy a strany Moderní. "Když se výsledky sečtou, není to nějaký posun," uvedl.

Polsko se pod vedením PiS dostalo kvůli některým krokům, k nimž patří reforma justice, do konfliktu s Evropskou komisí. Dostál je přesvědčen o tom, že Kaczyński od změn v soudnictví neustoupí, protože jde o jeden ze zásadních prvků jeho snahy "očistit stát". Lídr PiS míní, že změna zřízení v Polsku ze socialistického na demokratické po roce 1989 nebyla úplná a soudnictví je jednou z problematických oblastí. Dostál také upozornil, že k případnému potrestání Polska nebudou mít členské země EU, které by rozhodovaly, vůli. "Při všech problémech, které v EU máme s brexitem, se zahraničněpolitickou situací, na toto nebude politická energie," soudí.

Už příští rok Polsko čekají prezidentské volby, nynější hlavou státu je Andrzej Duda podporovaný PiS. Budou důležité, protože, jak Dostál upozornil, prezident může vetovat zákony a k přehlasování je v Sejmu nutná třípětinová většina, kterou PiS nemá a mít nebude. V prezidentském klání mohou být síly podle Dostála vyrovnané kolo a opoziční kandidát by mohl mít poměrně slušnou šanci.