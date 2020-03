Expert: Na COVID-19 by mohlo zemřít až 280.000 Němců

Berlín - Německý expert na koronaviry Christian Drosten je přesvědčen, že na nemoc způsobenou novým typem koronaviru by dlouhodobě mohlo zemřít až 280.000 Němců. Ředitel institutu virologie v největší berlínské nemocnici Charité to řekl v rozhovoru s deníkem Neue Osnabrücker Zeitung.

Šíření koronaviru se podle Drostena, který v Německu patří mezi nejuznávanější experty, zastaví až v momentě, kdy budou dva ze tří lidí alespoň dočasně imunní, protože už infekci překonali.

"Při celkové populaci 83 milionů by dvě třetiny bylo téměř 56 milionů lidí, kteří by se museli infikovat, aby se šíření zastavilo. Při úmrtnosti 0,5 procenta by v tom případě bylo nutné počítat s 278.000 oběťmi koronaviru," řekl virolog listu.

Sám ale posléze poznamenal, že samostatně takové výpočty dávají "málo smyslu", protože je třeba vzít v potaz čas. "V případě pomalého rozšiřování se oběti koronaviru ztratí v normální úmrtnosti," poznamenal s tím, že každý rok v Německu umírá 850.000 lidí. Jejich věkový profil je přitom podobný tomu u obětí nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19.

Ve spolkové republice bylo do čtvrtečního odpoledne podle údajů Institutu Roberta Kocha zaznamenáno 400 případů nákazy. Žádnou oběť na životě si v zemi zatím infekce nevyžádala.