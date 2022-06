Expert MŠMT: Přijímací zkoušky na SŠ by se neměly zrušit, ale upravit

Praha - Přijímací zkoušky na střední školy by se do budoucna neměly rušit, ale jejich obsah by se měl upravit. V rozhovoru s ČTK to řekl vedoucí expertního panelu ministerstva školství Jan Jiterský. Většina expertů se podle něj kloní k názoru, že by nebylo vhodné nahradit přijímací zkoušky testováním dětí ve vybraných ročnících základních škol.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila připravit změny jednotných přijímacích zkoušek. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) v březnu ČTK řekl, že by si přál, aby se pro přijímání na střední školy využilo testování v takzvaných uzlových bodech základních škol, tedy aspoň v páté a deváté třídě. Střední školy by tak podle něj mohly při přijímání žáků přihlížet k jejich pokroku. O nastavení systému chce ministr diskutovat. Lidové noviny minulý týden napsaly, že Asociace ředitelů gymnázií je proti zrušení jednotné přijímací zkoušky, naopak Unie školských asociací CZESHA by s jejím zrušením souhlasila.

V expertním panelu, který na ministerstvu připravuje změny vzdělávacího programu pro základní školy, podle Jiterského převažuje názor, že využít testování v uzlových bodech k přijímání na střední školy není vhodné. Experti by podle něj chtěli zavést testování ve třetím, pátém, sedmém a devátém ročníku proto, aby měly základní školy i stát přehled o fungování vzdělávání. Pokud by toto testování mělo sloužit i k přijímacímu řízení na střední školy, muselo by se konat dříve než na konci školního roku, což by informace o výsledcích výuky zkreslovalo, řekl Jiterský. "Žáci, kteří se připravují na střední školy, tak by v této době byli naučení a připravení, a žáci, kteří nemíří do středních škol s maturitou, tak by vycházeli z toho měření úplně jinak," vysvětlil.

Podle něj by školáci navíc zrušením jednotných přijímacích zkoušek přišli o možnost skládat testy ve dvou termínech. "Toto (testování například v devátých třídách) by bylo v jeden jediný den jedna možnost, jedna zkouška, která by o tom rozhodla, a to určitě nechceme," řekl.

Dodal, že si experti uvědomují vliv testování na výuku ve školách. "Pokud přijímací řízení bude nastaveno kompetenčně a gramotnostně, protože chceme rozvíjet klíčové kompetence a gramotnosti, tak bude ku prospěchu věci," míní. Jako klíčové kompetence označují odborníci na vzdělávání souhrn vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění člověka ve společnosti.

Experti podle Jiterského nepočítají s tím, že by se testování v uzlových bodech konalo hned po zavedení plošně. "Chceme provádět výběrová šetření," řekl. Zdůraznil, že toto testování by nemělo sloužit k hodnocení jednotlivých škol ani jejich vzájemnému porovnávání, ale ke kontrole vzdělávacího systému jako celku.