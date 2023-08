Expert: Litr nafty v příštích týdnech zdraží proti červenci o víc než tři koruny

Praha - Litr nafty v příštích dvou týdnech zdraží oproti červencovým cenám o více než tři koruny. Na ceně se podepíše vedle zvýšení spotřební daně také růst cen ropy a velkoobchodních marží. Kvůli dražší ropě zdraží i benzin, a to o více než jednu korunu za litr. ČTK to dnes řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Spotřební daň z nafty se od dneška v ČR zvýšila o 1,50 koruny za litr. Vrátila se tak na úroveň platnou do loňského června.

Praha 1. srpna (ČTK) - Litr nafty v příštích dvou týdnech zdraží oproti červencovým cenám o více než tři koruny. Na ceně se podepíše vedle zvýšení spotřební daně také růst cen ropy a velkoobchodních marží. Kvůli dražší ropě zdraží i benzin, a to o více než jednu korunu za litr. ČTK to dnes řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Spotřební daň z nafty se od dneška v ČR zvýšila o 1,50 koruny za litr. Vrátila se tak na úroveň platnou do loňského června. Podle Tomčiaka teď na cenu nafty působí dva faktory. Zvýšení spotřební daně podle něj přidá na ceně 1,80 Kč na litr, růst cen ropy a velkoobchodních marží přidá 1,50 koruny na litru. "V horizontu dvou týdnů lze tedy u nafty očekávat zdražení o více než tři koruny na litr oproti úrovni na konci července," uvedl. Ropa podle Tomčiaka zdražuje kvůli záměru kartelu OPEC omezit těžbu a vyhnat cenu ropy ke 100 dolarům za barel. "Teď stojí Brent 85 dolarů za barel, na počátku července byla cena 75 dolarů," uvedl. Podle údajů společnosti CCS stál v pondělí litr nafty v ČR v průměru 33,24 Kč, což je o 63 haléřů víc než před týdnem. Současná cena nafty je nejvyšší zhruba za poslední dva a půl měsíce. Podobně je na tom i benzin, který byl naposledy dražší na konci dubna. Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 podle CCS aktuálně průměrně v ČR stojí 37,89 koruny. Návrat sazby u nafty na původní úroveň znamená po započtení DPH v konečném součtu zdražení o 1,815 Kč na litr. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček dnes ČTK řekl, že lze očekávat zdražení nafty právě o 1,80 Kč za litr u všech čerpacích stanic v příštích dnech. "Ne nutně dnes, některé čerpací stanice mají starší naftu," uvedl. Další možný růst cen podle něj lze očekávat v souvislosti s celoevropským zdražováním pohonných hmot, na které budou reagovat i české čerpací stanice. V posledních dvou týdnech podle něj zdražily pohonné hmoty v Evropě o asi 2,50 Kč na litr, a to v souvislosti s růstem ekonomiky Spojených států. "Což lze interpretovat jako vzrůst budoucí poptávky po pohonných hmotách," řekl. Růst cen o 1,80 Kč v příštích dnech kvůli zvýšení spotřební daně očekává mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula. Hlavní faktor, který podle něj bude spotřebu nafty v ČR ovlivňovat, je ekonomika. "Spotřebu nafty ovlivňuje z 80 procent faktor HDP. Cena jako důležitý marketingový nástroj bude fungovat spíše na individualizovanou dopravu," řekl. Jako příklad uvedl, že v době covidu byla cena nafty nízká, přesto spotřeba nafty klesala o desítky procent. Od srpna tak kvůli poklesu výkonnosti ekonomiky očekává stagnaci či mírné snížení zájmu o naftu.