Expert: Do roku 2050 může v ČR vzniknout dalších 15 gigawattů fotovoltaik

Praha - Česká republika má potenciál na vybudování dalších 15 gigawattů (GW) nových fotovoltaických elektráren do roku 2050. Klesne naopak využití uhlí, a to zhruba o osm gigawattů. Na konferenci Solární energie a akumulace v ČR to dnes řekl expert Michal Kocůrek z poradenské firmy EGÚ Brno. V Česku instalovaný výkon solárních elektráren od roku 2012 roste jen mírně, instalovány jsou asi dva gigawatty zdrojů.

Podle Kocůrka se začne potenciál solárních elektráren zvyšovat až po roce 2030. Zatímco nyní jsou v ČR asi dva gigawatty solárních elektráren, v roce 2030 by to mohly být zhruba čtyři gigawatty, v nejlepším případě možná až sedm GW, pokud bude dostatečná podpora a připraví se distribuční soustava, uvedl expert.

S růstem významu fotovoltaiky klesá důležitosti například uhlí, současná vláda v programovém prohlášení uvedla, že chce dokončit odklon od uhlí do roku 2033. Oproti současnému stavu vzroste do roku 2050 podle Kocůrka spotřeba elektrické energie o 25 terawatthodin (TWh) na celkem 85 TWh.

Do roku 2050 podle Kocůrka vzroste instalovaný výkon fotovoltaik o 15 GW, větrných elektráren přibude čtyři GW, o půl gigawattu vzroste instalovaný výkon jaderných elektráren. Plyn by měl do soustavy dodat o sedm GW více než nyní.

V roce 2020 se podle Kocůrka v ČR spotřebovalo 92 TWh plynu, z toho domácnosti spotřebovaly 23 TWh, průmysl 26 TWh. Pokud by se v průmyslu nahrazoval plyn vodíkem, bylo by tak podle něj potřeba vyrobit 790.000 tun vodíku, na což by byl potřeba výkon 56 GW solárních elektráren, tedy více, než s kolika Kocůrkův odhad počítá v roce 2050.

Při takzvaném solárním boomu se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.

Největším producentem elektřiny v ČR byly loni jaderné elektrárny, vyrobily asi třetinu české elektřiny. Na druhém místě byly hnědouhelné elektrárny, které vyrobily 35,1 procenta elektřiny. Vyplývá to z informací interaktivního modulu oborového webu oEnergetice.cz. Solární elektrárny vyrobily necelá tři procenta elektřiny. Temelínská i dukovanská jaderná elektrárna má každá instalovaný výkon zhruba dva gigawatty.