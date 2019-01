Peking - Čínská sonda Čchang-e 4 dnes úspěšně přistála na odvrácené straně Měsíce. Stalo se to poprvé v historii letů do vesmíru. Čínská televize oznámila, že aparát pojmenovaný podle měsíční bohyně z čínské mytologie se dotkl povrchu Měsíce v 10:26 pekingského času (03:26 SEČ). Sonda Čchang-e 4 s robotickým vozítkem dosedla v Aitkenově pánvi u lunárního jižního pólu. Zařízení již vyslalo první fotografie povrchu, které zveřejnila čínská státní média. Čínská kosmonautika se tak dostala právem do popředí, přestože je obecně považována za zpozdilou za americkým Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA) či Evropskou kosmickou agenturou (ESA). ČTK to řekl Pavel Suchan, místopředseda České astronomické společnosti a tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Vzhledem k tomu, že se sonda nachází na straně Měsíce, která je trvale odvrácena od Země, není přímá komunikace s pozemským řídícím střediskem možná. Spojení udržuje satelit, který Čína již v květnu vyslala na oběžnou dráhu kolem takzvaného libračního centra L2 (Lagrangeův bod L2) v soustavě Země-Měsíc. Librace je označením pro kývavý pohyb Měsíce vůči pozorovateli ze Země, který díky tomu může spatřit zhruba devět procent povrchu odvrácené části Měsíce.

Dosavadní mise směřující k přírodnímu satelitu Země přistály všechny na přivrácené straně Měsíce; odvrácená část je sice známá ze snímků, zblízka je ale neprobádaná. "Je to poprvé, co se Čína pokusila o něco, o co se jiné vesmírné velmoci nepokusily," řekl zpravodajskému serveru BBC News astronom Jie Čchüan-č' působící na Kalifornském technologickém institutu.

Na palubě sondy jsou přístroje ke geologickému průzkumu odvrácené strany Měsíce, která je oproti té druhé více hornatá, zvlněná a posetá krátery, a k biologickým experimentům. Sonda Čchang-e 4 má za cíl probádat Von Karmánův kráter, který se nachází v Aitkenově pánvi, jež podle předpokladu vědců vznikla při dopadu velkého tělesa v rané době měsíčních dějin.

O tomto místě se vědci snaží již dlouho získat více informací. "Tato obří struktura (Aitkenova pánev) má průměr přes 2500 kilometrů a hloubku 13 km. Jedná se o jeden z největších impaktních kráterů v celé sluneční soustavě a o největší, nejhlubší a nejstarší pánev na Měsíci," řekl BBC Andrew Coates, profesor fyziky z Mullardovy vesmírné laboratoře londýnské univerzity UCL.

Na palubě sondy, která odstartovala z kosmodromu Si-čchang 7. prosince, jsou také brambory a semena plevelné rostliny zvané huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), kterou vědci vzhledem k její nenáročnosti a krátké generační době používají jako modelový organismus. Číňané chtějí zjistit, zda je možné pěstovat rostliny v uzavřeném prostředí v podmínkách nízké gravitace. K biologickým experimentům dopravila sonda na Měsíc také vajíčka bource morušového.

Spojené státy na Měsíc v letech 1969 až 1972 vyslaly dvanáct astronautů. V roce 1976 na Měsíci přistála sovětská sonda Luna 24 a o 37 let později pak čínská Čchang-e 3.

Zatímco ostatní státy své rozpočty na vesmírné programy spíše seškrtávají, Čína má v kosmu ambiciózní plány. Chystá se vybudovat vlastní vesmírnou stanici a dál bádat na Měsíci. Po přistání na jeho odvrácené straně bude možná už příští rok zahájena mise, jejímž cílem bude dopravit na Zemi měsíční horniny. Podle stávajících plánů má v roce 2030 na Měsíci přistát první Číňan.

Expert: Čínská kosmonautika se přistáním sondy dostala do popředí

Čínská kosmonautika se dostala prvním přistáním sondy Čchang-e 4 na odvrácené straně Měsíce právem do popředí, přestože je obecně považována za zpozdilou za americkým Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA) či Evropskou kosmickou agenturou (ESA). ČTK to řekl Pavel Suchan, místopředseda České astronomické společnosti a tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

"Čínská kosmická agentura musela k Měsíci předem poslat navigační družici, která nyní zprostředkovala radiové spojení mezi Zemí a sondou. Je to nesporný úspěch. Klad lze vidět také v tom, že sonda má v plánu vědecké experimenty, tedy že nejde o pouhou demonstraci technologických možností," poznamenal Suchan. Sonda má za cíl probádat Von Karmánův kráter v Aitkenově pánvi, jež podle předpokladu vědců vznikla při dopadu velkého tělesa v rané době měsíčních dějin. Číňané chtějí rovněž zjistit, jestli je možné v uzavřeném prostředí v podmínkách nízké gravitace pěstovat rostliny.

"Čínské přistání na odvrácené straně Měsíce také zapadá do jejich plánu výzkumu Měsíce, tedy tělesa, které je naším nejbližším vesmírným sousedem, ale přeci jen se mu už nevěnovala taková pozornost jako za dob projektu Apollo, který mimochodem v tomto roce oslaví 50 roků od prvního přistání člověka na Měsíci," uvedl.

Podle Suchana ale začíná být Měsíc znovu v kurzu a lety na něj neplánuje jen Čína, ale také ESA. "Při návštěvě Prahy na podzim loňského roku k desátému výročí členství České republiky v ESA prohlásil její generální ředitel (Johann-Dietrich) Wörner 'Měsíc je veřejný, postavme na něm globální vesnici' a vyslovil vizi, že lidé tam poletí za šest let. To koresponduje i s plány Číny," uvedl Suchan.

Odvrácená strana Měsíce není ze Země nikdy vidět, neboť Měsíc má takzvanou vázanou rotaci a za dobu svého oběhu kolem Země se tak otočí právě jednou kolem své osy. Odvrácená strana má také jinou podobu než přivrácená. "Je mnohem hornatější a obsahuje mnohem méně měsíčních moří. Poměr je 2,6 procenta na odvrácené polokouli ku 31,2 procenta na straně přivrácené. Tento rozdíl se vysvětluje takzvaným izostatickým vyrovnáváním, kdy se měsíční kůra snaží vyrovnat s rozdílnou hustotou měsíčních bazaltů v oblasti moří na přivrácené straně a hornin tvořících pohoří na odvrácené straně Měsíce," vysvětlil Suchan.

"Zajímavostí je například to, že odvrácená část Měsíce je chráněna od radiového vysílání pocházejícího ze Země. Proto je toto místo vhodné pro výstavbu astronomických radioteleskopů. To je ale hudba daleké budoucnosti," dodal.

Čína se chystá vybudovat vlastní vesmírnou stanici a dál bádat na Měsíci. Možná už příští rok bude zahájena mise, jejímž cílem bude dopravit na Zemi měsíční horniny. "Těch už ale máme ze sovětských sond Luna a především z amerického programu Apollo na Zemi hodně," napsal Suchan. Podle stávajících plánů má v roce 2030 na Měsíci přistát první Číňan.