Expert: Částečná mobilizace je důkazem, že to Putinovi nevychází podle plánu

Brno - Vyhlášení částečné mobilizace je podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany důkazem toho, že invaze na Ukrajinu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nevychází podle plánu. Podle odborníka by tento krok mohl oslabit Putinovu pozici. Petráš to dnes řekl ČTK. Rusko vyhlásilo částečnou mobilizaci dnes, chce povolat 300.000 rezervistů, hlavně ruských občanů v záloze a s vojenskou zkušeností. Mobilizace začne okamžitě.

"Tento krok v každém případě znamená, že to Putinovi nevychází podle plánu. Putin to ale musí zaobalit do něčeho jiného, nesmí otevřeně říct ruské veřejnosti, že konflikt na Ukrajině podle plánu nejde," řekl Petráš. Putin se podle něj musí snažit o to, aby mobilizace nevyvolala averzi v ruské společnosti. Proto podle něj ta slova ruského prezidenta o tom, že Západ ohrožuje Rusko a jeho celistvost.

"Těžko ale říct, jestli se mu to podaří, je to příliš čerstvá informace. Každopádně mobilizace by se měla nést v duchu podpory společenského mínění, společenskou odhodlaností chránit vlast, bojovat za vlast. A vyhlásit mobilizaci za účelem posílení aktivit na Ukrajině by mohlo oslabit Putinovu pozici. On ji naopak potřebuje posílit. Bude dělat vše pro to, aby v ruské společnosti zavládl pocit toho, že Rusko je ohroženo. Jestli se mu to podaří, nikdo neřekne," uvedl odborník.

Podstatným bodem podle něj je, že se mobilizace bude týkat i obyvatel ruské národnosti, čemuž se Putin dosud snažil vyhnout. "Používal jednotky, které byly aktivní, v těch vojáci ruské národnosti byli, to ano. Ale k posílení současných jednotek rekrutoval lidi z národnostních menšin, byli to třeba Dagestánci, nešlo o Rusy. Nechtěl vyvolávat averzi proti tomu, co se na Ukrajině děje," uvedl Petráš.

Hovoří se o 300.000 rezervistech, podle Petráše je ale otázkou, kolik skutečně se jich podaří zmobilizovat. Neví se podle něj také, zda rezervisti vytvoří samostatné jednotky nebo budou přiřazeni k současným jednotkám jako posily. Podle Petráše se rezervisté na frontu každopádně nedostanou v nejbližších dnech. "Jde o jejich přípravu, logistiku, musí se vystrojit, uskutečnit se nějaké stmelovací cvičení. Nejde o hodiny, ani o dny, je to věc minimálně několika týdnů," řekl Petráš.

Otázkou ale pak podle něj také je, jak by se nyní měla zachovat Ukrajina, která v posledních týdnech uskutečnila na severu úspěšnou protiofenzívu. "Jestli by měla pokračovat a dál držet operační iniciativu, nebo jestli by bylo výhodnější opevnit dobyté pozice a čekat, co z té mobilizace vzejde," uvedl Petráš.