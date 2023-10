Expert: AI má hodně využití, je potřeba pamatovat na rizika i přínosy

Praha - Umělá inteligence (AI) má hodně využití, při hodnocení této technologie je potřeba pamatovat na rizika i přínosy. V rozhovoru s ČTK to řekl odborník na umělou inteligenci Michael Hsieh z americké Stanfordovy univerzity. Cílem vývoje AI je podle něj mimo jiné vytvořit AI, která dokáže zdůvodňovat a přemýšlet, tak aby dokázala vytvářet rovněž nové poznatky.

"Jednou ze znepokojujících vlastností AI je, že halucinuje fakta,“ řekl Hsieh. Umělé inteligenci jsou často pokládané otázky, na které odpovídá na základě nějakých vědeckých výstupů. V těchto případech se stává, že si vymyslí neexistující referenci pro svou odpověď. "AI ve skutečnosti nezdůvodňuje a nepřemýšlí, jen dokáže velmi dobře imitovat způsoby lidské komunikace,“ vysvětlil. AI přečte informace dostupné na internetu, které často obsahují reference vědeckých článků, a poté jednoduše napodobí.

"To nám připomíná, že do jisté míry ta stejná umělá inteligence, která na nás dělá dojem úžasnými schopnostmi popisu a komunikace, stále jen napodobuje. Ve skutečnosti nepřemýšlí o věcech. Kdyby skutečně přemýšlela, nikdy by nemohla pokazit něco takového,“ řekl.

Umělá inteligence se podle něj snaží napodobit lidskou komunikaci, což je i jeden z jejích největších problémů. "Napodobování vás může dostat jen na nějakou úroveň. AI dokáže říct spoustu chytrých věcí, ale zakopává, když má vymyslet něco nového, nebo když napodobuje tolik, že překročí hranici od říkání pravdy k vymýšlení věcí,“ řekl.

Umělá inteligence má podle Hsieha hodně využití, ať už se jedná o vědu, medicínu, ekonomiku, nebo kriminální činnost. "Jednou z pozoruhodných věcí u inovací je, že kriminálníci se vždycky velmi rychle adaptují,“ řekl. Využívání AI ke zločinům je podle něj už dnes běžnou praxí, příkladem může být využívání technologie napodobování hlasů a obrazů tzv. deepfake k podvodům a krádežím.

Pokud by měl Hsieh zhodnotit, jestli bude AI spíše přínosem nebo nevýhodou pro bezpečnost, řekl by, že obojí. "Pokud nás historie něco učí, tak že velké technologie většinou přinesou více dobrého, než škodlivého,“ doplnil.

U inovací a technologií, jako je například umělá inteligence, je podle Hsieha důležité uvědomit si, že ačkoliv jdou využít pro zločiny a je dobré se připravit na nebezpečí, které přináší, mají tyto technologie i konstruktivní využití.

"Musíme mít na paměti, že stejný zdroj kreativity a originality, který nám dal některé špatné využití AI pro účely podvodu a zločinů, nám přináší nové léky na rakovinu, lépe ekonomicky vytvořený software, lepší manželství a lepší mezilidské vztahy. Musíme vyvážit obě strany a pamatovat si, že nemůžeme dávat příliš pozornosti ani jedné straně. Nemůžeme být tak zahledění do přínosu, že zapomeneme na rizika a nemůžeme se tolik obávat rizik, že zapomeneme na přínos,“ uzavřel.

Hsieh pracuje se zabývá vlivem technologií na různé aspekty veřejného zájmu. Je odborníkem na kvantové výpočty a jejich dopad na kybernetickou bezpečnost, ekonomiku, umělou inteligenci a strojové učení.