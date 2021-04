Expedice vyrazila ze Zlína do Afriky a Ameriky ve stopách Hanzelky a Zikmunda

Cestovatel Tomáš Vaňourek (uprostřed) a afrikanistka Linda Piknerová (vlevo) vyrazili 22. dubna 2021 ze Zlína na Expedici Z101 ve stopách Hanzelky a Zikmunda. Plánují kopírovat jejich první cestu do Afriky a Jižní Ameriky.

Cestovatel Tomáš Vaňourek (uprostřed) a afrikanistka Linda Piknerová (vlevo) vyrazili 22. dubna 2021 ze Zlína na Expedici Z101 ve stopách Hanzelky a Zikmunda. Plánují kopírovat jejich první cestu do Afriky a Jižní Ameriky. PR/Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Zlín - Expedice Z101 vyrazila dnes ze Zlína ve stopách legendárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Cestovatel Tomáš Vaňourek a afrikanistka Linda Piknerová při ní plánují kopírovat jejich první cestu do Afriky a Jižní Ameriky. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které je partnerem akce. Ve Zlíně také žije Miroslav Zikmund, který v únoru oslavil 102. narozeniny a nápad na expedici přijal podle jejích organizátorů s velkým zájmem.

Fotogalerie

Expedice měla odstartovat už loni, kvůli pandemické situaci ji však organizátoři o rok odložili. Začala symbolicky 22. dubna, tedy v den, kdy v roce 1947 vyrazili na svou první cestu Hanzelka se Zikmundem. "Rád bych spolu s partnery a sponzory tohoto projektu tuto cestu připomenul širší veřejnosti a pokud možno ji i rozšířil," uvedl Vaňourek.

Expedice by měla trvat do roku 2023. "První rok věnujeme výhradně Africe a následující rok Latinské Americe. Expedici bychom rádi zakončili v Severní Americe, konkrétně v New Yorku, kam Hanzelka se Zikmundem s ohledem na politickou situaci v roce 1950 nikdy nedorazili," uvedl Vaňourek.

Zatímco cestovatelské legendy vezla Tatra T87, Vaňourek s Piknerovou vyrazili na cestu expedičním speciálem připraveným Karlem a Alešem Lopraisovými pro Rallye Dakar. "Pro mě je inspirace Hanzelkou a Zikmundem nosnou linií cesty. Ve své době poskytli fakta o situaci za hranicemi Československa a ta se ukázala jako zásadní pro budování tehdejšího exportu. Jejich aktivity směřovaly do oblasti obchodu, vzdělávání i kultury, a tomu přizpůsobili profil cesty. Naším cílem je využít současné možnosti k širšímu a dobrodružnějšímu rozsahu cesty," doplnil Vaňourek.

První delší zastávkou Expedice Z101 bude Tunisko, odkud cestovatelé chtějí pokračovat přes Egypt, aby na sklonku roku dorazili do Kapského Města v Jihoafrické republice. Expedice podle pořadatelů poskytne jedinečný srovnávací materiál o proměně světa za více než půl století. Po jejím skončení se budou moci zájemci s výsledky cesty seznámit prostřednictvím chystaných produkcí.

Cestovatel Vaňourek byl i jedním z protagonistů úspěšného projektu Zikmund100. Při něm v roce 2018 zopakoval asijskou cestu Hanzelky a Zikmunda. Následně z ní vznikl stejnojmenný výpravný knižní cestopis se srovnávacími fotografiemi, film Cesta jako žádná ze sta i série přednášek pro veřejnost a školy.