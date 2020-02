Expedice Tatra kolem světa 2 se dnes vydává na cestu

Expediční vůz projektu Tatra kolem světa 2 představili 30. října 2019 v Kopřivnici na Novojičínsku. Expedice má v plánu ujet v letech 2020 až 2022 přibližně 270.000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů. Cestovatelského projektu se má postupně zúčastnit okolo 300 lidí. Expedice chce navázat na výpravu Tatra kolem světa z konce 80. let minulého století.

Praha - Od pražského Rudolfina se dnes odpoledne vydají na cestu kolem světa členové expedice Tatra kolem světa 2. Během tří let plánují ujet přibližně 270.000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů. Cestovatelského projektu se má postupně zúčastnit zhruba 300 lidí. Expedice chce navázat na výpravu Tatra kolem světa z konce 80. let minulého století. Jedním z hlavních cílů je podobně jako tehdy šířit dobré jméno Česka a českých výrobků ve světě.

Jeden z organizátorů cesty Marek Havlíček už dříve uvedl, že cestování ho v životě nejvíce posunulo a jedním z hlavních cílů expedice je nabídnout takový prožitek dalším lidem. Další motivací je podle něj udělat dobré jméno České republice. "Když jsem projel 120 až 130 zemí, tak všude, když člověk řekne Československo, tak se každý rozzáří, pamatuje si, kde to bylo, co to bylo, pamatuje si naše výrobky. Teď, když člověk řekne Česká republika, tak si nikdo nic nepamatuje," řekl. Celkové náklady expedice od koupě vozu přes stavbu obytné části po přepravu se odhadují až na 25 milionů korun.

Výprava v 80. letech byla původně pětičlenná a jela upraveným vozem Tatra T 815 GTC. Její nástupci budou mít k dispozici rovněž speciál, vůz Tatra T 815 4x4 v expediční úpravě. Auto má hliníkovou nástavbu vážící pouhých 1380 kilogramů. Stálí členové výpravy budou čtyři, v některých úsecích ale pojede ve vozidle najednou až 14 lidí. Expedice bude rozdělena do čtyř etap. Automobil na jednotlivé kontinenty přepraví loď. Ve voze budou vyhrazená místa pro zájemce, kteří expedici finančně podpořili a budou se k ní moci postupně přidávat na různé úseky.

Setkání účastníků expedice s fanoušky začíná u Rudolfina ve 12:00. Slavnostní odjezd výpravy je naplánován na 14:02. Po odjezdu z Prahy se členové expedice potkají s dalšími svými fanoušky na dálnici D1, kteří expediční tatrovku ve svých vozech doprovodí ve směru na Brno. Stejně jako v Praze i v Brně se bude konat setkání s veřejností a slavnostní rozloučení. V neděli členy expedice vyprovodí příznivci v Bratislavě, odkud už expedice zamíří na cestu kolem světa.

Slavnostního odjezdu od Rudolfina se zúčastní řada hostů, mimo jiné ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ten už dříve ČTK řekl, že expedice představí v zahraničí také české firmy a jejich inovativní výrobky. Jde například o produkty 3D tisku, virtuální reality nebo výrobky z karbonu. "Zapojili jsme všechny naše pobočky CzechTradu a CzechInvestu," řekl Havlíček k účasti státních agentur. Oceňuje, že se díky této akci bude moct stát a tuzemské firmy prezentovat "přirozenou cestou".

První výprava vyrazila do světa v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí o ni opadl. Z filmů i seriálu sešlo, vzniklo jen několik knížek, dobových televizních reportáží nebo plechové a papírové modely speciálního auta. Stínem výpravy byla smrt jednoho z jejích členů Františka Jeniše, který zahynul při sjíždění řeky v Pákistánu.

Plánované etapy expedice Tatra kolem světa 2

1. etapa - doba trvání devět měsíců, asi 70.000 kilometrů, 22 zemí Česko - Slovensko - Maďarsko - Slovinsko - Chorvatsko - Bosna a Hercegovina - Černá Hora - Albánie - Makedonie - Řecko - Bulharsko - Turecko - Gruzie - Arménie - Ázerbájdžán - Irán - Turkmenistán - Uzbekistán - Tádžikistán - Kyrgyzstán - Kazachstán - Mongolsko - Rusko 2. etapa - doba trvání 11 měsíců, asi 120.000 kilometrů, 18 zemí Chile - Argentina - Paraguay - Brazílie - Bolívie - Peru - Ekvádor - Kolumbie - Panama - Kostarika - Nikaragua - Honduras - Salvador - Guatemala - Belize - Mexiko - USA - Kanada 3. etapa - doba trvání devět měsíců, asi 80.000 kilometrů, 28 zemí JAR - Lesotho - Svazijsko - Namibie - Botswana - Zambie - Malawi - Tanzanie - Rwanda - Uganda - Demokratická republika Kongo - Republika Kongo - Gabon - Kamerun - Nigérie - Niger - Benin - Togo - Ghana - Burkina Faso - Mali - Mauretánie - Senegal - Gambie - Sierra Leone - Maroko - Španělsko - Francie - Německo - Česko

Zdroj: Tatra kolem světa 2