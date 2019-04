Hradec Králové - Přípravy na mezinárodní expedici Monoxylon III, která má přispět k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří, vrcholí. Královéhradečtí experimentální archeologové a další milovníci historie vyrazí v devítimetrovém člunu vydlabaném z jednoho kusu kmene z pevninského Řecka na Krétu koncem května. ČTK to řekl mluvčí akce Jiří Junek. Expedice naváže na námořní výpravy hradeckých experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995 a 1998.

"Průměrný věk máme 43,7 let. Z toho jasně vyplývá, že většina posádky se opakuje, účastnila se expedice před 20 lety. Co se týče profesí, tak hodně přes polovinu jsou to lidé nějak spjati s historií nebo učitelstvím. Účastní se třeba šest archeologů a šest učitelů," řekl ČTK Junek. Nejvíce účastníků expedice je z Královéhradeckého a pak z Pardubického kraje. "Měl by jet také jeden Řek, Slovák a dva Slovinci," řekl ČTK Junek.

Automobil s člunem by podle něj měl vyrazit z ČR přes Itálii do Řecka v neděli 19. května. Česká část posádky odlétne do Řecka v pátek 24. května a následující den by měla začít samotná expedice. V cíli na Krétě by mohla být 15. června.

Junek ČTK řekl, že nepůjde o žádnou výletní plavbu. Při pádlování by se měli ve člunu střídat dvě jedenáctičlenné posádky. Za příznivých podmínek by si mohla posádka vypomoci jednoduchou plachtou. Součástí experimentu má být i přeprava nákladu, který dávní kolonizátoři Středomoří mohli mít. "Budeme převážet pšenici jednozrnku a dvouzrnku a obsidián (přírodní sopečné sklo). Protože šlo o zemědělskou kolonizaci, jedná se i o domácím zvířeti, například ovci," řekl ČTK Junek.

Expedice využije člun, na kterém plula ve Středomoří před dvaceti lety. Doznal ale značných změn. Po odebrání dřevní hmoty ze dna trupu a po provedení dalších úprav je teď člun rychlejší, běžná rychlost plavidla je mezi čtyřmi a pěti kilometry v hodině. Loni byl monoxyl (plavidlo vydlabané z jednoho kusu kmene) několikrát testován na Labi a také na přehradní nádrži Rozkoš na Náchodsku. Organizátorský tým také podnikl zkušební plavbu po trase expedice a navázala kontakt s místními samosprávami ostrovů. Před odjezdem do Řecka chce posádka ještě jednou vyzkoušet člun na Rozkoši a při prezentaci expedice v centru Prahy.

Trasa expedice Monoxylon III povede z řeckého poloostrova Attika přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos, na kterém se v minulosti těžil obsidián, a odtud dál přes ostrov Santorini na Krétu. Plavidlo, jehož předlohou se stal 8000 let starý neolitický člun, který byl v roce 1994 objeven v jezeře Bracciano u Říma, bude mít doprovodnou moderní loď.

Rozpočet akce je 1,4 milionu korun, v této částce je zahrnuta přeprava člunu a posádky, doprovodné plavidlo včetně nákladů na knihu a dokumentární film, které by měly z expedice vzniknout. Expedici bude doplňovat kameraman a kapitán doprovodné lodě.

Trasa expedice Monoxylon II v roce 1998 vedla západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží. Její členové urazili v devítimetrovém člunu 800 kilometrů. Členové první expedice v roce 1995 přepádlovali 300 kilometrů přes ostrovy napříč Egejským mořem na člunu o délce šest metrů.