Expedice Monoxylon III vyrazila na plavbu po řeckých ostrovech

Všestary (Hradecko) - Členové mezinárodní archeologické expedice Monoxylon III dnes z Archeoparku Všestary u Hradce Králové vypravili na cestu dlabaný člun, ve kterém se budou plavit po řeckých ostrovech. Vlastní plavba z řecké pevniny na ostrov Kréta začne 25. května a měla by trvat do 11. června. "Expedice po dvou letech příprav dnes vstoupila do své poslední a nejdůležitější části," řekl ČTK archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý.

Expedice by měla přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Navazuje na námořní výpravy hradeckých experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995 a 1998.

Devítimetrové plavidlo vydlabané z jednoho kusu dubového kmene veze terénní auto na vleku přes Německo a Rakousko do italských Benátek. Doprovázejí jej čtyři členové expedice. Z Benátek poplují trajektem do řeckého Patrasu. Odtud je ještě bude čekat 300 kilometrů dlouhá cesta po souši do přístavu Lavrion. Tam se 24. května setkají se zbytkem posádky, která do Řecka přiletí letadlem z Prahy.

Podle členů expedice nepůjde o žádnou výletní plavbu. Při pádlování se budou v 1,3 tuny těžkém člunu po hodině a půl střídat dvě jedenáctičlenné posádky. Za příznivých podmínek by si mohla posádka vypomoci jednoduchou plachtou. Součástí experimentu má být i přeprava nákladu, který dávní kolonizátoři Středomoří mohli mít. "Budeme převážet pšenici a obsidián, což je přírodní sopečné sklo," uvedl mluvčí expedice Jiří Junek.

Mořeplavci jsou připraveni i na to, že jim do člunu různými škvírami stále poteče voda. "Budeme ji vylévat nádobami a pukliny utěsňovat. Nejlepší je na to koudel," řekl kormidelník Alexandr Jenš. Obavu má z posledního stokilometrového úseku ze Santorini na Krétu. "Ten bude nejtěžší. Důležité bude pravidelné tempo pádlování a držet co nejpřímější kurz," řekl.

Expedice využila člun, na kterém plula ve Středomoří před jednadvaceti lety. Doznal ale značných změn. Po odebrání dřeva ze dna trupu a po dalších úpravách je člun rychlejší, běžná rychlost plavidla je mezi čtyřmi a pěti kilometry v hodině. Loni posádka člun několikrát testovala na Labi a na nádrži Rozkoš na Náchodsku. Předlohou plavidla je 8000 let starý neolitický člun, který byl v roce 1994 objeven v jezeře Bracciano u Říma.

Trasa expedice o délce asi 400 kilometrů povede z řeckého poloostrova Attika přes řetězec ostrovů na ostrov Mélos, na kterém se v minulosti těžil obsidián, a odtud dál přes ostrov Santorini na Krétu. Výpravy se zúčastní 22 lidí, navíc jeden kameraman a lodivod moderní lodi, která bude člun doprovázet. V posádce budou převážně Češi, ale také dva Slovinci, jeden Slovák a Řek. Většina z nich se účastnila již minulé expedice.

Rozpočet akce je 1,4 milionu korun, v této částce je zahrnuta přeprava, doprovodné plavidlo, náklady na knihu a dokumentární film z expedice. Největší část nákladů v částce půl milionu korun hradí sami mořeplavci, zbytek je od sponzorů.

Trasa expedice Monoxylon II v roce 1998 vedla západním Středomořím a téměř výhradně se držela pobřeží. Její členové urazili v devítimetrovém člunu 800 kilometrů. První expedice v roce 1995 přepádlovala 300 kilometrů přes ostrovy napříč Egejským mořem na člunu o délce šest metrů.