Expedice Monoxylon doplula na Santorini,úsek na Krétu je nejtěžší

Mezinárodní archeologická expedice Monoxylon III je v jedné šestině námořní trasy z řecké pevniny na ostrov Kréta. V dlabaném člunu se plaví mezi řeckými ostrovy, cílem experimentálních archeologů je přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Plavba z řecké pevniny na ostrov Kréta začala 25. května a měla by trvat do 11. června. Snímek byl pořízen 26. května. PR/Honza Bartoň

Hradec Králové/Santoriny - Expedice Monoxylon III dnes dorazila na ostrov Santorini a v příštích dnech ji čeká posledních 100 kilometrů dlouhý a současně nejtěžší úsek na Krétu. Plavba v replice pravěkého plavidla z Attiky přes řetězec ostrovů v Egejském moři na Krétu začala 25. května, do cíle by expedice mohla dorazit v neděli. ČTK to dnes řekl královéhradecký archeolog a organizátor plavby Radomír Tichý. Člun, jehož předlohou je 8000 let staré neolitické plavidlo, které bylo v roce 1994 objeveno v jezeře Bracciano u Říma, se vydal na moře z ostrova Folegandros dnes okolo 5:00.

"Dorazili jsme na Santorini, v přístavu ale ještě nejsme. Zatím jde všechno dobře. Je překvapením, že dosud jsme drželi harmonogram, tedy až na to jedno zastavení na ostrově Folegandros," řekl ve 13:00 ČTK Tichý.

V pondělí zastihl výpravu u ostrova Folegandros silný vítr a nemohla pokračovat dál. Dnes ráno ale vítr zeslábl. Experimentální archeologové si při pádlování vypomohli také jednoduchou plachtou. "Máme před sebou nejtěžší úsek Santorini - Kréta, který je zároveň hlavní ideou expedice. Mám z toho respekt. Vyrazíme pravděpodobně v pátek ráno. Pokud to půjde dobře, tak bychom břehů Kréty mohli dosáhnout v neděli," řekl ČTK Tichý.

Námořní trasa expedice měří téměř 400 kilometrů. Experimentální archeologové převážně z východních Čech chtějí přispět k poznání o šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Cílem je také zdůraznit význam tradice dřevěných lodí pro nejstarší námořní plavbu ve Středomoří, oproti například rákosovým, které popularizoval Thor Heyerdahl. V devítimetrové lodi vyrobené z jednoho kusu kmene vezou také obsidian, přírodní sopečné sklo, se kterým se od doby kamenné až do doby bronzové v egejské oblasti obchodovalo. Tato surovina se získávala před 8000 lety na ostrově Milos (starořecky Mélos), kde expedice měla na trase také jednu ze zastávek.

"Člun jsme vyzkoušeli v různých podmínkách a s jeho vlastnostmi jsme spokojeni. Také se ukazuje, že má velkou rezervu, mohl by pojmout větší náklad," řekl ČTK Tichý. Podle něj expedice potvrzuje, že na plavbu monoxylonu má zásadní vliv vítr, méně pak obávané mořské proudy.

Expedici tvoří 20 pádlařů, kapitán, dokumentarista. Za příznivých podmínek si posádka při pádlování v 1,3 tuny těžkém člunu vypomáhá jednoduchou plachtou. Posádky jsou dvě, každá s osmi pádlaři a kormidelníkem, které se střídají. Část posádek jsou archeologové ze Slovenska a Slovinska, z Univerzity Hradec Králové, ale i členové předchozích dvou expedic. Výpravu doprovází moderní plavidlo s lodivodem.

Výprava před týdnem vyzkoušela člun v krizových a velmi náročných situacích. V zálivu ostrova Kythnos testovala převrhnutí plavidla. Člun, který se otočil dnem vzhůru, byl pak bez problému vrácen zpět do původní polohy a po vylití vody byl po několika minutách způsobilý k další plavbě.

Expedice navazuje na námořní výpravy hradeckých experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995 a 1998.