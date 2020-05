Expanzi do zahraničí plánuje téměř 80 procent českých startupů

S postupující globalizací roste přirozeně počet startupů, které uvažují o zahraniční expanzi. Pomáhá tomu stále větší míra digitalizace, automatizace a provázanosti jednotlivých ekonomik. Pouhých 22 procent českých startupů o takové expanzi (prozatím) neuvažuje. Vyplývá to z odpovědí 150 startupistů, kteří přispěli ke vzniku komplexní studie Startup Report 2019/2020. Obdobný trend vykazují i statistiky CzechInvestu, který se podpoře startupů věnuje od roku 2011. „Přes 70 procent startupů, které jsme v rámci našich programů podpořili, s námi zároveň vycestovalo do zahraničí,“ říká ředitelka Divize startupů a inovativních MSP CzechInvestu Markéta Přenosilová.

Pro naprostou většinu českých startupů je primárním místem podnikání Česká republika. Zároveň ale roste číslo expandujících startupů – mimo Českou republiku jich podniká 30 procent. V minulosti jich působily mimo region CEE řádově pouze jednotky procent. „Globální ambice jsme letos v návaznosti na diskuzi odborníků zařadili mezi jeden z pěti znaků definujících startup. Tento rys startup částečně vymezuje od malého či středního podnikání. Přesto je expanze jedním z klíčových témat, které české startupy doposud vnímají jako svou velkou slabinu,“ přibližuje výkonná koordinátorka Keiretsu Forum Tereza Zyklová.

Podle Startup Reportu startupy směřují nejvíce do Evropy, dále pak do Severní Ameriky nebo Asie. CzechInvest nejvíce mladých inovativních firem vyslal do Silicon Valley, New Yorku, Londýna a Lisabonu. Expanze pro startupy není snadná, ale je obrovskou příležitostí a možností, jak si své podnikání otestovat.

CzechInvest podpořil v zahraniční expanzi stovku startupů

V posledních dvou letech se také zvýšil poměr startupů, které sídlí mimo Prahu. Výrazně posílilo Brno a Ostrava a rozvoj startupového ekosystému je znát i v dalších městech. Důvodem je mimo jiné i přibývající počet inovačních regionálních center a programů na podporu lokálních startupů. Lokální podpora je přitom nezbytným předpokladem pro další rozvoj firem. „V případě, že startupy uvažují o expanzi, kladou si často otázky typu, jakou strategii zvolit, aby byla úspěšná, na kterých trzích začít, kdy je ten správný čas expandovat, jak najdou správné partnery a jak osloví zákazníky,“ říká Přenosilová.

Právě v těchto otázkách radí prostřednictvím svých mentorů agentura CzechInvest, která dlouhodobě pomáhá startupům uspět na zahraničních trzích a získat potřebné know-how. S programy CzechAccelerator, CzechMatch a CzechDemo vysílá do zahraničí v průměru pět startupů měsíčně, a to do destinací, jako je například Londýn, New York, San Francisco nebo Singapur. Touto cestou podpořila od roku 2016 už více než stovku startupů, řada z nich služeb CzechInvestu využila opakovaně. Celkový počet účastí ve všech programech tak šplhá až ke dvěma stovkám. „Z naší zkušenosti uspěje ten, kdo má nejen mezinárodně konkurenceschopný produkt a dobré sales dovednosti, ale také zkušený tým schopný zvládnout nové výzvy. Musí být zároveň vytrvalý, přijímat konstruktivní kritiku a nenechat se hned odradit,“ dodává Přenosilová.

Do zahraničí se s CzechInvestem podíval i startup Retailys. Ten nabízí online platformu, která pomáhá podnikatelům prodávat na globálních tržištích po celém světě. Startup se zúčastnil tříměsíčního programu CzechAccelerator v Singapuru a s programem CzechMatch se sem vrátil. V rámci programu CzechDemo zamířil také na veletrh Slush Tokyo. Etabloval se v Asii natolik, že se mu v Singapuru podařilo otevřít zahraniční pobočku. „V současnosti jsme schopni pomoci evropským firmám při jejich expanzi do jihovýchodní Asie, ale také asijským firmám s prodejem zboží v Evropě. Díky pobočce v Singapuru vidíme, že je pro nás snazší pronikat i do dalších zemí regionu, na což se nyní zaměřujeme,“ vysvětluje zakladatel společnosti Retailys Petr Heller.

Startup Report Keiretsu Fora je komplexní studie, která reflektuje aktuální stav českého startupového ekosystému z pohledu mentorů, akcelerátorů, zástupců korporací, investorů i samotných startupistů nebo veřejnosti. Sběr dat probíhal na přelomu loňského a letošního roku formou online dotazníků. Startup Report zkoumá například profil startupistů, popisuje životní cyklus startupů, analyzuje jejich problémy a možnosti financování. Zabývá se však celou řadou dalších okruhů. Jeho cílem je podat ucelený obraz o českém startupovém a investorském prostředí. Vedle Keiretsu Fora se na vzniku Startup Reportu podíleli i další aktéři české startupové scény, mezi které se řadí CzechInvest.

O CzechInvestu

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.