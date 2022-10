Exotický ježek potřebuje kolotoč. I to se lidé dozvěděli na výstavě v Ostravě

Ostrava - Velkému zájmů dospělých i dětských návštěvníků se dnes těšila první mezinárodní výstava exotických ježků ve Staré aréně v Ostravě. Kromě toho, že si některé ježky mohli pohladit, se o nich lidé dozvěděli i řadu zajímavostí - například, že ježek se neobejde bez kolotoče a že se při něm člověk moc nevyspí.

K vidění byly čtyři desítky afrických trpasličích (Pygmy) ježků, jednou z vystavovaných kategorií byli i ježci ušatí. Organizátorka výstavy Simona Linková řekla ČTK, že jde o domácí ježky, kteří se ve volně přírodě nevyskytují. Oproti ježkům z české přírody jsou menší a jsou i mazlivější.

"Vyloženě se vyšlechtili na to, aby byli doma. Tenhle ježek nehibernuje, takže ve volné přírodě by ani nepřežil. Je to čistě domácí terarijní zvířátko," řekla Linková.

Pro některé chovatele podle ní bývá náročné, že je to hmyzožravec. "Musí se vypořádat s tím, že si pořídí ježka, ale zároveň i červy, sarančata, šváby a podobně. Je mu potřeba se přizpůsobit. Je to noční zvířátko, takže přes den můžete být v práci a v noci se mu můžete věnovat, ale zároveň dělá i docela bordel, může dělat hluk, nevyspíte se. Není úplně ideální ho mít v ložnici," řekla organizátorka výstavy.

Exotičtí ježci potřebují v místnosti teplotu minimálně 22 až 26 stupňů. "Potřebuje hladké plochy, terárium, někdo třeba upravuje skříně z Ikey nebo akvária, plastové boxy. Rozhodně kvůli průvanu nesmí do klece. Minimální velikost ubikace je metr na půl metru. Potřebuje hlavně kolotoč. Ježek uběhne až deset kilometrů za noc, takže potřebuje opravdu veliký pohyb," řekla Linková.

Pro děti se podle ní ježek moc nehodí. "Potřebuje mít svůj klid. Ne každý je povaha na výstavy, vybíráme sem ty hodné, kteří se nechají pohladit. Ale samozřejmě má ostré bodliny, dokáže i kousnout, když se mu něco nelíbí," řekla Linková.

Chovatelů v Česku podle ní přibývá, je jich přes 50. Hodně jich je ze středních Čech, kde se výstavy ježků konají častěji. Organizátorka řekla, že její kamarád a předseda spolku Stará aréna Daniel Hrabovský sám ježky chová, a tak využila možnosti představit exotické ježky i v Ostravě. Kromě tuzemských přijeli i chovatelé ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Hrabovský řekl, že ježky objevil na Fauna trzích a hned se do nich zamiloval. Zjistil ale, že ježci na trzích často pocházejí z množíren a trpí různými nemocemi. Seznámil se pak lidmi z chovných stanic a vedlo to až k první ostravské výstavě. Hrabovský nyní má dva ježky - jednoho přímo z chovné stanice, druhý je nejspíš z nějaké množírny a někdo ho nechal v krabici před zverimexem.

"Nejsou to mazlíčci úplně pro všechny. Musí se s nimi fakt strávit hodně času. Bývají protivní, ježek píchá. Když nechce, tak samozřejmě ne, bývá milý. Ale nejnáročnější je čas, protože ježek si musí zvyknout na člověka a musí se tomu fakt dát péče," řekl Hrabovský.

Vedoucí slovenského klubu chovatelů Katarína Urbanová řekla, že zájemců o etický chov ježků přibývá. "Problém množíren je stejný jako u psů a koček. Začíná se ale dělat větší osvěta a lidé se více obracejí na etické chovatele, kteří si genetiku hlídají," řekla Urbanová.

Výstava v Ostravě byla soutěžní a Urbanová posuzovala několik kategorií. "Existuje oficiální standard stejně jako u psů a koček. Posuzuje se od stavby těla, přes stav, v jakém je ježek všeobecně, jeho kondice, až po povahu, jak reaguje na člověka. Každá sekce má svůj počet bodů, které se přidělují, nebo strhávají," řekla Urbanová.