Londýn - Nejméně osmdesát poslanců Konzervativní strany britské premiérky Theresy Mayové je připraveno hlasovat proti jejímu plánu na odchod Spojeného království z Evropské unie. V rozhovoru poskytnutém agentuře PA to dnes řekl bývalý první náměstek ministra pro brexit Steve Baker, který právě kvůli takzvanému plánu z Chequers svou funkci v červenci opustil. Do brexitu dnes zbývá 200 dní. Jakou bude mít podobu, ale stále není jasné.

Vládní brexitový plán pojmenovaný podle venkovského sídla britských premiérů v Chequers, na kterém byl dojednán, představila premiérka počátkem července. Následovala rezignace ministra pro brexit Davida Davise, ministra zahraničí Borise Johnsona a právě i Davisova prvního náměstka Bakera.

Pokud bude chtít premiérka Mayová prosadit svůj plán v parlamentu i díky hlasům opozičních labouristů, hrozí podle Bakera, že Konzervativní strana "utrpí katastrofický rozkol, kterému se nám dosud podařilo vyhnout". Proti Mayové by se podle něj mohlo kvůli plánu z Chequers obrátit 80 i více konzervativních zákonodárců. Odhady jiných konzervativců ale hovoří o mnohem menším počtu potenciálních rebelů, upozornila agentura Reuters.

Bakerova kritika se na premiérčin plán snesla přesně dvě stě dní před plánovaných odchodem Británie z Evropské unie a pouhý den poté, co plán bývalý ministr zahraničí Boris Johnson označil za "sebevražednou vestu" oblečenou na britské ústavě.

Baker zdůraznil, že si nepřeje změnu na premiérském postu, naznačil ale, že sjezd Konzervativní strany, který se uskuteční od 30. září do 3. října, bude pro Mayovou velmi těžký.

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března příštího roku, jak bude brexit ve skutečnosti vypadat, je ale velmi nejasné. Rozvodovou dohodu Londýn s Bruselem zatím nevyjednal. Obě strany doufají, že by se tak mohlo stát do summitu hlav států a vlád EU 18. října. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier ale před časem připustil, že by se termín mohl odsunout až na listopad. Svolat by se pak musel summit mimořádný.

Jakoukoli dohodu s EU musí ještě potvrdit britský parlament, který nebude od 20. prosince do 7. ledna zasedat. Pokud by dohodu v lednu odmítnul, opustila by Británie EU zřejmě bez dohody. Na tento scénář už se připravuje jak Británie, tak zbytek unie.

Podle nedávného průzkumu institut NatCen, o kterém informovala agentura Bloomberg, by v případném druhém referendu většina Britů hlasovala proti brexitu. Důvodem jsou rostoucí obavy někdejších zastánců odchodu Británie z EU, že v jeho důsledku dojde k poškození britského hospodářství. Podle studie by pro setrvání v bloku se 27 dalšími evropskými státy v druhém referendu hlasovalo 59 procent Britů, pro brexit jen 41 procent. Premiérka Mayová konání nového referenda odmítá.