Exministři si u soudu nevzpomněli na zprávy BIS o privatizaci MUS

Praha - Bývalý ministři kabinetu Miloše Zemana si dnes u pražského městského soudu nevzpomněli na to, že by viděli zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) o privatizaci Mostecké uhelné společnosti (MUS). Expremiér Vladimír Špidla, europoslanec Ivan David i současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský uvedli, že závěry reportů v době rozhodování o prodeji menšinového státního podílu v MUS neznali. Bývalí členové vlády v případu svědčili již dříve, dnes se vyjadřovali pouze k odtajněným zprávám.

Odprodej 46procentního podílu firmě Investenergy za 650 milionů korun.schválil Zemanův kabinet v roce 1999. Špidla tehdy zastával post ministra práce a sociálních věcí, David měl na starosti zdravotnictví a Rychetský šéfoval Legislativní radě vlády.

Obžaloba tvrdí, že manažeři MUS stát při prodeji podvedli, protože Zemanův kabinet nevěděl, že skutečným nabyvatelem akcií firmy budou právě oni. Podle státního zástupce při tom manažeři podvedli stát nejméně o 3,2 miliardy korun a za akcie zaplatili penězi z MUS, kterou skrytě ovládli.

Předsedkyně senátu Silvie Slepičková předložila exministrům tři zprávy BIS o MUS z let 1998 a 1999. Všichni shodně uvedli, že je neznají a že je pravděpodobně neznali ani dříve. "Se zprávami jako celkem jsem seznámen nebyl nebo si to nepamatuji," uvedl Špidla. Na rozdíl od jeho někdejších kolegů doplnil, že podle něj není ve zprávách nic podstatného, co by mohlo změnit jeho rozhodování. Reporty podle něj shrnovaly více méně známé informace.

Rychetský a David naopak prohlásili, že kdyby zprávy BIS obsahující i informace o Investenergy znali, prodej státního podílu v MUS by neodsouhlasili. Podle Rychetského zakládají pochybnosti o kupující firmě. Podle Davida pak obsahují například i sdělení o připravovaném "nepřátelském převzetí" firmy. "Nepochybně tam bylo uvedeno podezření, že se připravuje akce, která má stát zbavit kontroly nad významnou společností," vypověděl. Ministři podle svého dnešního vyjádření nevěděli ani o tom, že se věcí zabývá také policie.

Špidla i Rychetský už u soudu svědčili v dubnu. Špidla dříve řekl, že hlasoval pro přímý prodej státního podílu, protože na rozdíl od veřejné soutěže zaručoval zachování pracovních míst v těžební firmě. Rychetský si na detaily hlasování nevzpomněl, s dalšími exministry se ale shodl na tom, že vláda měla tendenci zbavovat se akcií ve firmách, v nichž ztratila majoritní podíl. Dnešní výslech předsedy Ústavního soudu se konal prostřednictvím videokonference.

Obžalovaní Antonio Koláček, Marek Čmejla, Jiří Diviš a Oldřich Klimecký se hájí tím, že vláda věděla, komu podíl prodává, respektive ji to nezajímalo, protože se stát chtěl svého podílu v MUS zbavit. V reakci na výslechy někdejších členů kabinetu dnes Koláček uvedl, že stát nikdy nebyl připraven o kontrolu nad společností MUS. Majority se vzdal dobrovolně.