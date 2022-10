Exministr financí Sunak potvrdil, že se chce stát příštím britským premiérem

Londýn - Bývalý britský ministr financí Rishi Sunak potvrdil, že se bude ucházet o post šéfa Konzervativní strany a funkci britského premiéra. Sunak, který je považován za jednoho z favoritů, to napsal na twitteru.

"Spojené království je skvělá země, čelíme ale hluboké ekonomické krizi," uvedl Sunak. "Proto kandiduji na post vůdce Konzervativní strany a vašeho příštího premiéra," dodal.

V Británii se rozhořel souboj o křeslo premiéra poté, co na post ministerské předsedkyně ve čtvrtek rezignovala Liz Trussová. Kandidáti musejí do pondělního odpoledne získat podpis nejméně stovky konzervativních poslanců, pokud chtějí postoupit.

Svou kandidaturu jako první oficiálně oznámila Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně. Média spekulují rovněž o kandidatuře bývalého premiéra Borise Johnsona, ten se k ní ale zatím veřejně nevyjádřil.

Média: Favorité na příštího britského premiéra Sunak a Johnson spolu jednali

Johnson a Sunak, kteří jsou označováni za možné rivaly v souboji o post předsedy Konzervativní strany a tím i budoucího premiéra, spolu v sobotu večer podle televize BBC a nedělníku The Sunday Times jednali. Obsah jejich rozhovoru nebyl zveřejněn, ale britská média spekulovala o tom, že by se mohli domluvit, aby se vyhnuli rozkolu ve straně. Deník The Sunday Telegraph například naznačil, že by Sunak mohl Johnsonovi nabídnout místo v budoucím kabinetu.

Žádné oficiální vyjádření ke schůzce nebylo zveřejněno. Steven Swinford z deníku The Times nicméně dnes na twitteru napsal, že "žádné dohody nebylo dosaženo". Svým stoupencům podle něj Johnson dnes ráno řekl, že je "jediným kandidátem s demokratickým mandátem". Dění na politické scéně mělo podle něj za důsledek ekonomické turbulence, což už se nesmí opakovat. "Musíme zajistit stabilitu," řekl expremiér svým příznivcům.

Laura Kuenssbergová z BBC uvedla, že Sunak a Johnson se setkali v sobotu večer, ale není si jistá, zda z toho budou zveřejněny nějaké závěry.

Johnson, který byl v době rezignace Trussové na dovolené v Dominikánské republice, se ke své kandidatuře zatím veřejně nevyjádřil. Jak ale uvedl konzervativní poslanec a Johnsonův stoupenec James Duddridge, expremiér mu řekl, že "do toho jde". Podobně se dnes vyjádřil i další Johnsonův stoupenec, tajemník pro Severní Irsko Chris Heaton-Harris. Na dotaz, zda bude bývalý premiér kandidovat, televizi Sky News odpověděl: "Ano, myslím si to."

Sunak má podle propočtů BBC podporu 128 poslanců, včetně některých bývalých Johnsonových spojenců. Johnson, který se v sobotu s rodinou vrátil do Londýna z dovolené, si podle BBC zajistil podporu 53 poslanců, a je tak na druhém místě. Zdroje z Johnsonova okolí však tvrdí, že získal podporu stovky poslanců.

Po rezignaci Trussové po pouhých 45 dnech v čele vlády se objevila tři jména vážných uchazečů o převzetí vedení strany a vlády. Je mezi nimi i Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně. Podle BBC má však podporu pouze 23 poslanců.

Navzdory zatím malé podpoře to ale Mordauntová nechce vzdát. Reagovala tak na spekulace, že už se domluvila s Johnsonem, že podpoří jeho výměnou za některý z ministerských postů. "Tyto zprávy jsou naprosto lživé," uvedla pro BBC a dodala, že je i nadále "odhodlaná vyhrát".

Mnoho konzervativních poslanců zatím žádného z možných kandidátů nepodpořilo. BBC uvádí, že se jí podařilo ověřit, jak hodlá hlasovat 204 z 357 konzervativních zákonodárců.

Pakliže podporu stovky konzervativních poslanců získá jediný kandidát, mohla by Británie mít nového premiéra už v pondělí. Pokud se tak nestane, bude následovat on-line hlasování členů Konzervativní strany, jehož výsledek bude oznámen v pátek.

