Hradec Králové - Doživotní trest vězení uložil soud v Hradci Králové Jaroslavu Janákovi a jeho bývalé manželce Petře. Osmadvacetiletou ženu a o dva roky staršího muže potrestal za loupežnou vraždu muže u Lázní Bělohrad na Jičínsku, za přípravu či pokusy vražd dalších tří lidí a za nedovolené ozbrojování. Jejich komplic dostal osm let vězení. Rozsudek není pravomocný.

Komplic, třiačtyřicetiletý Martin Herzán, po dohodě s Janákovými pojistil pro případ úrazu či úmrtí třicetiletého muže, aby z jeho smrti měli peníze. Podle obžaloby manžele k likvidaci pojištěného muže naváděl. Své činy chtěli maskovat jako dopravní nehody. Jaroslavu a Petře Janákovým hrozilo 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný, pro který se v případě někdejších manželů hradecký krajský soud rozhodl. Herzánovi hrozilo do 20 let vězení. Janákovi se rozvedli až po zadržení policií.

"Soud se ztotožnil s obžalobou, nemáme důvod skutky překvalifikovat. Riziko, že by trestnou činnost opakovali, je vysoké," řekl předseda senátu Jiří Vacek. Podle něj zákrok policie zřejmě zabránil tomu, aby v zabíjení pokračovali. "Měli dohromady dluhy minimálně 750.000 korun, nerozpakovali se zastřelit člověka kvůli 34 tisícům," uvedl Vacek.

Rozhodující pro uložení doživotí byly závěry znaleckého posudku z oboru psychologie. "Posudky na oba jsou mrazivé. Takto chladnokrevně provedenou trestnou činnost nevidíme každý den," uvedl Vacek.

U Herzána soud při výměře trestu zohlednil také to, že nebyl dosud trestaný a byl návodcem.

Rozsudek není pravomocný, Janák se odvolal. Janáková, Herzán i státní zástupkyně Lenka Faltusová si ponechali lhůtu. "Všechny podmínky pro uložení tohoto výjimečného trestu jsou u obou obžalovaných dány," řekla novinářům Faltusová.

Nejzávažnější zločin, kterého se Janákovi dopustili, se stal 31. července 2017, kdy zavraždili padesátiletého muže. Jeho tělo bylo nalezeno loni v srpnu na poli u Lázní Bělohrad. Vylákali ho na opuštěné místo, zastřelili ho a ukradli několik desítek tisíc korun. Čin se podle spisu stal v autě za jízdy poblíž místa, kde se později našlo tělo. Janák řídil a Janáková střílela.

Vraždě předcházely čtyři skutky, které měly podle soudu společný motiv - finanční zisk pachatelů. Všichni tři obžalovaní se podle spisu podíleli na pokusu o vraždu třicetiletého muže, kterého manželé zaměstnávali v herně v Nové Pace na Jičínsku. Poté, co Herzán v roce 2016 sepsal s mužem pojistnou smlouvu na úraz či smrt, Janákovi se ho údajně zkusili dvakrát zavraždit. Nejdříve ho měl Janák v noci vylákat na opuštěnou silnici, kde ho vysadil, z místa odjel, pak se vrátil a najížděl na něj. Poškozený vyvázl se zraněním. Podruhé mu před řízením auta zřejmě nasypali do kávy lék na spaní. Když usnul, Janák údajně za přítomnosti manželky auto odbrzdil, to sjelo ze silnice a havarovalo. Herzán se kvůli těmto činům zodpovídal z návodu ke dvěma vraždám a manželé z dvojnásobného pokusu o vraždu.

Janákovi jsou viněni z přípravy ještě dalších dvou vražd, jejich oběťmi měli být muži, které si vybrali na internetu a pod záminkou nabídky sběratelských předmětů je chtěli vylákat na odlehlá místa a zabít je. Jeden muž na schůzku přijet nemohl a druhý si zachránil život tím, že zavolal, že nemá peníze a nabízené předměty chce nejprve vidět.

Janák se na policii k většině případů přiznal, Janáková doznala jen vraždu a Herzán vinu odmítl.