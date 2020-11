Exliberecký Krenželok rozhodl o výhře Vítkovic v Liberci 3:0

Liberec - Hokejisté Vítkovic vyhráli v dohrávaném 13. kole extraligy v Liberci 3:0 a spravili si chuť po ztracených bodech v dobře rozehraném nedělním domácím utkání s Kometou Brno (2:3 po samostatných nájezdech). Bílí Tygři prohráli v šestém vystoupení doma teprve podruhé. Vítěznou branku vstřelil v úvodu třetí třetiny exliberecký Lukáš Krenželok, gólman Daniel Dolejš udržel poprvé v sezoně čisté konto.

Liberec vstoupil do utkání aktivně a hned v úvodní minutě prověřil Dolejše z mezikruží Rachůnek. Poté se před hostujícím brankářem objevil osamocený Gríger, Dolejš ale výborně zasáhnul. Na druhé straně vyslal Mikyska do přečíslení Malleta, také Kváča byl však připravený.

V dalších minutách sice opět diktovali tempo hry domácí, Dolejš si ale se střelami Birnera, Lence i Jelínka poradil. První přesilovku utkání si zahrála Ridera, nesehrála ji ale dobře a Kváču tak vůbec neohrozila.

Úvod druhé části ale Vítkovicím vyšel lépe a Kváča měl plné ruce práce se střelami Hrušky a Lakatoše. Na opačné straně se až před Dolejše proháčkoval Rachůnek, ani on ale se svým zakončením neuspěl. Poté putoval za dva nedovolené zákroky na trestnou lavici hostující kapitán Polák, kterého vzápětí následoval Dej. Liberci se tak naskytla ideální příležitost k vedoucímu gólu v dlouhé dvojnásobné přesilovce, Ostravané se ale výborně ubránili.

Krátce po skočení početní výhody se do brejku dostal Gríger, jenže tváří v tvář Dolejšovi neuspěl. Přesilovou hru si poté zahráli také Vítkovičtí a zasypali Kváču sprškou ran. Liberecký brankář ale s vypětím všech sil odolal. V samém závěru druhé třetiny měl na hokejce vedoucí trefu Bulíř, Dolejš však svůj tým znovu podržel.

Na začátku třetího dějství tak po rychlém protiútoku bleskově udeřili hosté. Dorážkou vlastní střely otevřel skóre exliberecký Krenželok. Bílí Tygři mohli hned vzápětí odpovědět v přesilovce, sehráli ji ale špatně a Dolejše prakticky neohrozili. Ani Ostravané ale následně nesehráli svou přesilovou hru příliš dobře.

Hosty to ale nemuselo mrzet - krátce po skončení početní výhody se totiž na modré čáře opřel do puku Polák a jeho střelu usměrnil za Kváčova záda tečující Kubalík. Liberečtí se museli tlačit do útoku a vytvořili si místy až drtivý tlak, Dolejš ale svůj tým několikrát podržel. V samostatném úniku si na něj nepřišel ani Rachůnek. Domácí to ještě minutu před závěrečnou sirénou zkusili při hře bez brankáře, výhru hostů ale pečetil trefou do opuštěné branky Lakatoš.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Utkání rozhodla z mého pohledu druhá třetina. Nedokázali jsme proměnit spoustu šancí včetně dlouhé dvojnásobné přesilovky. Ve třetí třetině jsme rychle inkasovali a Vítkovice poté výborně bránily a prakticky k ničemu už nás nepustily."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Základem vydřené a vybojovaného vítězství byl vynikající výkon brankáře Dolejše. Klíčová byla také ubráněná oslabení a celkově jsme dokázali odrazit nápor domácích. Na začátku třetí části jsme vstřelili rychlou branku a výhru jsme poté velkou obětavostí a bojovností uhájili."

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 41. L. Krenželok (Schleiss), 49. T. Kubalík (R. Polák, Dočekal), 60. Lakatoš (Polášek). Rozhodčí: Pešina, Lacina - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Šmíd, Knot, Rosandič, T. Hanousek, Derner, Štibingr - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - Zachar, P. Jelínek, A. Musil - J. Šír, A. Najman, J. Vlach - Hrabík. Trenér: P. Augusta.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, R. Černý, P. Trška, Koch - Lakatoš, J. Hruška, V. Polák - Šišovský, Schleiss, L. Krenželok - Mallet, J. Mikyska, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.