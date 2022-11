Exkluzivní e-SALON živě: Představí se ID. SPACE VIZZION, nový Citroën ë-C4 X či Renault Austral

Čtvrtý ročník veletrhu čisté mobility e-SALON bude exkluzivní událostí, během níž se představí hvězdné novinky ze světa elektromobilů od nejvýznamnějších značek. Na výstavišti PVA EXPO PRAHA uvidí návštěvníci ve dnech 10. až 13. listopadu národní premiéry, koncepty i modely vozů, které získávají pozornost celého světa. Veletrh nabídne i testovací jízdy a doprovodný program pro odborníky i širokou veřejnost. Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

Největší ve své historii, exkluzivní obsahem, jedinečný pro odborníky i širokou veřejnost. Takový bude čtvrtý e-SALON – nejvýznamnější událost pro odvětví ekologických vozů, technologií a řešení pro e-mobilitu. V rámci nejkomplexnější přehlídky čisté mobility se v Letňanech představí modely světových značek, mnohdy v národních premiérách.

V národní premiéře uvidíte ID. SPACE VIZZION, nový Citroën ë-C4 X či Renault Austral. Jako první představí novinku Škoda Auto – 10. listopadu v 10:00.

Na české půdě se bude prezentovat ID. SPACE VIZZION od značky Volkswagen vyzdvihující design, který je v harmonii s výkonem. Představí se ale také horké novinky současnosti, které budou reprezentovat modely ID.3, SUV ID.4 a SUV kupé ID.5. Zájemci si je budou moci vyzkoušet během testovacích jízd, ale také se v diskusi dozví, jak lze elektromobilitu začlenit do každodenního života v Česku.

Svůj nový model IONIQ 6 představí během veletrhu e-SALON také Hyundai. Poprvé se českým návštěvníkům předvede Kia se svým EV6 GT, hvězdný vůz Kia Niro EV a dále plug-in hybridní Sportage či Sorento. Novinku přiveze do Letňan také Škoda Auto, která uvede sedmimístné SUV Škoda Vision 7S.

10:30 Renault



Slavnostní předpremiéra

Exkluzivní předpremiéru bude mít v PVA EXPO PRAHA novinka příštího roku Citroën ë-C4 X, který avizuje propojení elegance siluety fastbacku, moderního přístupu SUV a s délkou 460 cm také nadčasového charakteru prostorného čtyřdveřového vozu. Nový ë-C4 X bude nabízen s elektromotorem o výkonu 100 kW / 136 k, dojezdem podle WLTP až 360 km a rychlým dobíjením 100 KM / 10 min. při 100 kW DC.

Velkou národní premiérou bude představení SUV modelu Renault Austral s novou generací hybridního pohonu E-Tech a systémem openR. Model bude jedním z pilířů při znovudobývání segmentu C, který je srdcem světového automobilového trhu. Nový Austral pokračuje v ofenzívě, kterou zahájily modely Arkana a Mégane E-Tech elektrický.

Mezi další novinky se zařadí Cupra, která se poprvé pochlubí svým malým elektromobilem Born. Opel představí kompaktní elektromobily Corsa-e a Mokka-e s dojezdem až 353 kilometrů, luxusní elektrický minibus Zafira-e a plug-in hybridní SUV Grandland PHEV, které kombinuje pohon na benzin a elektřinu stejně jako nová Astra PHEV.

11:00 Opel



Program s odborníky i s hvězdami

Jedním z hlavních bodů bohatého doprovodného programu veletrhu bude konference Čistá mobilita, která se uskuteční první a druhý den veletrhu. Ve čtvrtek 10. listopadu bude akce rozdělená do pěti bloků a bude se zabývat tématy: Čistá mobilita v ČR – aktuální situace a výhled do roku 2030, Elektromobilita v dobách energetické krize, Elektromobilita v dopravě (hromadné, nákladní a jiné), Elektromobilita za současné energetické situace a Vodíková doprava v ČR. Jednotlivé bloky budou rozděleny do odborných přednášek, moderátorem konference bude Jan Říha z pořadu TV PRIMA Autosalon.

V pátek 11. listopadu proběhnou přednášky na témata: Synergie energií rodinného domu nezávislého na dodavatelích energií, Kombinace solárního carportu a nabíječek v praxi, Konvergence elektromobility a fotovoltaiky, BARACZEK – mobilní dřevostavba jako investiční nástroj, Modulární nabíjecí infrastruktura pro parkovací garáže, Výhody řešení propojení FVE s e-mobilitou a Elektromobil na dlouhých trasách / Řízení toku energie z FVE a důležitost bateriového úložiště.

11:30 Citroën

V Hale 4 proběhne ve čtvrtek na stánku Porsche ČR panelová diskuze, kde se sejdou ambasador značky VW Lukáš Hejlík, produktový specialista e-mobility z Porsche ČR Dušan Klimek, Kirill Jánošík ze společnosti PRE, Marek Tomíšek, šéfredaktor portálu fDrive.cz, a vedoucí dopravy ZZS Zlínského kraje Martin Konečný.

V pátek 11. listopadu dopoledne se uskuteční na expozici RENAULT ČR autogramiáda Přemka Forejta, a to mezi 10.00 až 12.00.

V Hale 2D se bude BESIP věnovat tématu bezpečného pohybu na koloběžkách, Hala 5 bude patřit testovacím jízdám elektromobilů. V rámci veletrhu mysleli organizátoři také na děti, pro které bude připraven program na stáncích Škoda Auto nebo Volkswagen v Hale 8. Asociace elektromobilového průmyslu připravila akci Mikromobilita, která zájemcům umožní testovací jízdy na howerboardech, segwayích a dalších elektrických vozítkách.

13:30 Hyundai

Ve Vstupní hale III bude o víkendu probíhat program pod taktovkou TV PRIMA, kde bude připraveno studio Dobré zprávy, v němž si mohou zájemci vyzkoušet profesi moderátora. V čase od 13.00 do 16.00 bude probíhat autogramiáda herců ze seriálu Dobré zprávy.

Během e-SALONU se návštěvníci mohou setkat také s Josefem Šilerem – legendárním kaskadérem, testovacím jezdcem, instruktorem, a především ambasadorem veletrhu MOTOCYKL PRAHA 2023, který se koná v březnu příštího roku. Josef „SRŠEŇ“ Šiler bude svá podpisová žihadla rozdávat v sobotu od 13.00 do 15.00 ve Vstupní hale III. K vidění bude také motocyklová novinka pro rok 2023, kterou je stroj CFMOTO 450SR.

14:00 Porsche ČR

Již čtvrtý e-SALON, který spolu se společností ABF, a.s. pořádá také TV Prima, je první den věnován odborníkům napříč obory v odvětví čisté mobility, od pátku 11. listopadu pak budou moci výstaviště v Letňanech navštívit i zájemci z řad široké veřejnosti.

Elektromobilita je pro energetiku logickým trhem, Skupina ČEZ se jí proto systematicky věnuje již přes 12 let. Provozuje největší síť veřejného dobíjení v ČR s více než 460 stanicemi. Rychlodobíjecí stanice vznikají i díky podpoře z evropského programu CEF (Connecting Europe Facility). Současně ČEZ nabízí širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro jednotlivce, firmy, municipality a kraje.

Více informací najdete na www.e-salon.cz.