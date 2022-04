Exim Tours: K založení CK před 30 lety stačila odvaha, dnes je nutný velký vklad

Praha - K založení cestovní kanceláře (CK) na začátku 90. let v tuzemsku stačily podle zakladatele CK Exim Tours Ferida Nasra především odvaha a nadšení. Vyžadovaný vklad byl v řádů statisíců, dnes jsou potřeba stamiliony korun. Postupem času narostly nároky zákazníků s tím, jak více cestují. Žádají hlavně čtyř a pětihvězdičkové hotely se službou all inclusive, umístěné ideálně přímo na pláži. Válečný konflikt na Ukrajině prodeje zájezdů negativně neovlivňuje, Exim Tours, která dnes slaví 30 let od vzniku, věří v navázání na rekordně úspěšný předcovidový rok 2019. Nasr to řekl v rozhovoru s ČTK.

Češi se po pádu komunismu podle Nasra učili teprve cestovat, neuměli jazyk, neměli příliš peněz a od toho se odvíjela i nabídka Eximu. "Pamatuji si ale to nadšení, že je možné cestovat, mnozí s námi byli vůbec poprvé v životě u moře. Začínali jsme úplně od nuly, sám jsem prodával první zájezdy, pak jich postupně přibývalo po desítkách, po stovkách," uvedl.

První rok Exim odvezl na dovolenou kolem 1200 klientů, což podle Nasra znamenalo obrat zhruba 20 milionů korun. Před vypuknutím pandemie koronaviru CK obsloužila už 420.000 zákazníků a dosáhla obratu šest miliard korun. "Letos na to znovu navážeme. Exim teď prodává tisíce zájezdů denně. Lidé dva roky necestovali, ale naštěstí se potvrzuje to, co jsem říkal na začátku pandemie. Ve chvíli, kdy bude očkování a restrikce padnou, lidé se k cestování zase vrátí," řekl. Dodal, že nejoblíbenějšími destinacemi zůstávají Egypt a Řecko.

Nasr dále uvedl, že v CK začínali ve třech lidech, postupně se rozrostli na současných 260 zaměstnanců. Jsou mezi nimi i ti, se kterými Nasr v 90. letech začínal. "Postupně se Exim vypracoval na lídra na trhu a stal se součástí mimořádně silné skupiny REWE. Díky tomu jsme i dva roky s covidem, které patřily k vůbec největším výzvám za 30 let, přestáli bez jakýchkoliv problémů," dodal.

Exim Tours patří k největším CK v České republice. Kromě tuzemska působí v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Od roku 2011 je součástí německé společnosti DER Touristik, která je divizí cestovního ruchu německé skupiny REWE. Exim Tours a Fischer Group, jež od května 2020 patří také pod DER Touristik, vede od druhé poloviny předloňského roku Jiří Jelínek. Ten stál dříve v čele CK Fischer. Rodilý Tunisan Nasr je předsedou dozorčí rady DER Touristik pro východní Evropu.

Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje ke konci dubna v tuzemsku 639 cestovních kanceláří. Jejich počet po dvou letech, kdy v důsledku pandemie koronaviru podstatně klesl, začíná zvolna růst. Letos vznikly čtyři nové cestovní kanceláře, z těch, které loni přerušily činnost, jich 21 podnikání obnovilo. Před vypuknutím pandemie, začátkem roku 2020, v ČR podle úřadu působilo 856 cestovních kanceláří.